Новости

В Петербурге госпитализировали мать, напавшую с ножом на 9-летнего сына 21:33
В Госдуме предупредили о последствиях высылки странами ЕС и НАТО дипломатов РФ 21:28
Американские инвесторы заявили о готовности продолжить бизнес в России 21:21
Количество вылечившихся от коронавируса военных превысило 32,7 тысячи 21:04
Гинцбург: Вакциной "Спутник V" уже привиты более 10 млн россиян 20:52
Врачи назвали важные "весенние" анализы 20:48
Приговор экс-главе Балтийского центра диалога культур признан законным 20:48
Путин поручил разработать новую госпрограмму научно-технического развития 20:27
В ОДКБ хотят создать медицинский спецназ 20:19
Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Нью-Йорке 20:15
Регулятор ЕС не обнаружил образования тромбов после прививки "Спутником V" 19:46
Бастрыкин встретился с Госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии 19:25
В Петербурге полмиллиона человек привились от COVID-19 19:23
Росстат: В марте построено больше жилья, чем годом ранее 19:20
Прибывших из Турции и Танзании будут дважды тестировать на коронавирус 19:02
Лидеры России и Кубы обсудили совместные проекты 18:53
Москва встала в десятибалльных пробках 18:53
Столкновение четырех грузовиков под Воронежем попало на видео 18:45
Стратегические бомбардировщики Ту-160 пролетели над Балтикой 18:44
В Екатеринбурге в зоопарке из-за посетителей погиб белый медведь 18:27
"Бавария" отказалась от участия в Суперлиге 18:26
В столице пробки достигли 9 баллов 18:24
Постпред РФ при ОЗХО: Запад создает механизм дискредитации неугодных государств 18:14
В Праге допустили высылку всех дипломатов РФ и обнуление отношений с Москвой 18:04
Непал одобрил применение вакцины "Спутник V" 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
20.04.2021 20:19
Рубрика: Власть

В ОДКБ хотят создать медицинский спецназ

Текст: Тимофей Борисов
Фото: пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ Фото: пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ
Фото: пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ

Во вторник, 20 апреля, руководители медицинских служб государств-членов ОДКБ определили порядок противоэпидемических мероприятий по прибытию, участию и убытию контингентов на совместных учениях. В ходе рабочей встречи под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова были обсуждены также вопросы общего совершенствования медицинского обеспечения Коллективных сил ОДКБ.

Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости
Шойгу заявил о провокациях США и НАТО в Черном море

С докладом по теме медицинского обеспечения совместных учений Коллективных сил ОДКБ, проводимых в 2021 году, выступил начальник Управления медицинской службы Министерства обороны Республики Таджикистан полковник медицинской службы Умар Исломзада.

Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного штаба организации. Были рассмотрены и вопросы медицинского спецназа.

"Начальник медслужбы Объединенного штаба ОДКБ Иван Пчельников выступил с докладом по вопросам формирования сводного медицинского отряда специального назначения в составе Миротворческих сил ОДКБ. Он отметил, что этот специальный медицинский отряд может быть эффективно использован как лечебно-эвакуационное подразделение, предназначенное для оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим при различных ЧС, а также раненым и больным в ходе выполнения задач Коллективными миротворческими силами ОДКБ". - сообщил пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович.

Власть Безопасность Армия Международные организации ОДКБ

Главное сегодня

В Госдуме предупредили о последствиях высылки странами ЕС и НАТО дипломатов РФ
Прибывших из-за границы россиян обяжут сдавать тест на COVID-19 дважды
Захарова: Высылка чешских дипломатов - адекватный ответ на агрессию Праги
Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая
Госдума запретила чиновникам двойное гражданство
Владимир Путин призвал сделать прививку от коронавируса
Песков рассказал подробности телефонной беседы Путина и Байдена