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Уже тридцать лет в России действует государственная служба занятости. За эти годы ее отделения в регионах помогли миллионам людей найти новую работу, повысить квалификацию и даже выстроить успешную карьеру.

В рамках национального проекта "Демография" идет обновление центров занятости населения. Они становятся современными государственными кадровыми агентствами.

На базе государственного портала "Работа в России" создается единая информационная платформа. Безработным не придется самим собирать документы для центра занятости. Все данные будут храниться в электронном виде. А подать заявление можно дистанционно через личный кабинет.

К тому на портале "Работа в России" люди смогут узнать о вакансиях по всей стране.

Например, во центрах занятости населения Пермского края уже установили гостевые компьютеры для поиска вакансий. "Наша главная задача - предоставить соискателям как можно больше предложений о работе, а работодателям - подобрать квалифицированные кадры, - рассказал министр социального развития Пермского края Павел Фокин.

Фото: iStock
Госдума одобрила законопроект о единой платформе вакансий

С клиентами служб занятости населения работают специальные консультанты. Для каждого они используют индивидуальный подход с учетом жизненной или бизнес-ситуации. По этому же принципу работают и в других регионах.

В Республике Коми в селе Выльгорт (пригород Сыктывкара) районная служба занятости населения регулярно помогает местному семейному центру "Тотошка" искать сотрудников. Здесь были созданы рабочие места для инвалидов. В службе занятости признают - трудоустройство соискателя с инвалидностью в селе на малое предприятие - дело очень сложное и ответственное. Поэтому очень большое внимание здесь уделяют программе стажировок. Соискатель приходит на предприятие сначала на три месяца. Если работодателю и сотруднику все нравится, то они заключают постоянный контракт.

61 регион охватит в этом году модернизация центров занятости как в крупных городах, так и в сельской местности. В 2022 году - еще в 73 регионах. А с 2023 года обновление будет идти уже во всех регионах. Эта работа ведется в рамках нацпроекта "Демография"

Жительница села Выльгорт Екатерина Осипова тоже сейчас проходит в "Тотошке" стажировку, но это уже другая программа. Екатерина - многодетная мать, находясь в отпуске по уходу за третьим ребенком, женщина решила пройти обучение новой профессии.

Курсы бухгалтера она прошла в рамках нацпроекта "Демография". Эта программа позволяет женщинам с маленькими детьми повышать квалификацию или получать новую, востребованную на рынке труда профессию.

Екатерина сразу оказалась востребованным специалистом - молодую мать позвали на несколько сельских предприятий, но она ушла в "Тотошку". Как пояснила сама женщина, на то были личные причины. С семьей Екатерины Осиповой центр занятости работал в рамках соцконтракта, эта программа подразумевает комплексную помощь семьям в сложной ситуации. Сейчас у Екатерины и ее детей все хорошо.

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