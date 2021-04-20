В "Росатоме" ответили на решение Чехии исключить Россию из тендера по АЭС

Исключая "Росатом" из тендера по АЭС "Дукованы", Чехия оставит собственную промышленность без контрактов на миллиарды евро. Российское предложение подразумевало вовлечение сотен чешских и европейских компаний в данный проект, говорится в заявлении российской атомной госкорпорации.

В компании выразили сожаление по поводу принятого решения, отметив перспективность развития взаимовыгодного партнерства не только в Чехии, но и в рамках совместной работы в третьих странах, пишет РИА Новости.

В российской госкорпорации также отметили, что считают это решение нерыночным и политически ангажированным. Напомним, в минувший понедельник, 19 апреля, правительство Чехии исключило "Росатом" из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на востоке республики. О решении сообщил министр промышленности и торговли республики Карел Гавличек пояснив, что российская корпорация не сможет участвовать в тендере и в качестве субподрядчика.

Напомним, строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" должно начаться не позднее 2029 года, а его ввод в испытательный режим намечен на 2036 год. Он заменит на АЭС один из четырех действующих блоков, которые строили в 1985-1987 годах.