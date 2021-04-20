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20.04.2021 21:31
Рубрика: Общество

Найти и уничтожить

В России продолжается снижение заболеваемости коронавирусом
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8436)
В мире пока не появилось ни одного средства, способного полностью уничтожить коронавирус, заявила на международной конференции глава Роспотребнадзора Анна Попова. Но остановить распространение опаснейшей инфекции России удалось.
ВОЗ высоко оценила способность России не допустить кризиса при оказании помощи больным. Фото: Татьяна Андреева ВОЗ высоко оценила способность России не допустить кризиса при оказании помощи больным. Фото: Татьяна Андреева
ВОЗ высоко оценила способность России не допустить кризиса при оказании помощи больным. Фото: Татьяна Андреева

От того, как меняется вирус, возникают новые задачи по актуализации ПЦР-систем и вакцин. "На базе научного центра "Вектор" мы с самого начала пандемии ведем изучение изменчивости коронавируса. 688 химических соединений было исследовано на предмет уничтожения нового коронавируса. Но, к сожалению, пока в мире не найдено такого соединения, которое было бы полностью губительно для вируса", - уточнила Попова. По ее словам, уже это говорит о том, насколько серьезен враг, с которым столкнулось человечество. В этой связи вполне логичным выглядит решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продлить для мирового здравоохранения режим чрезвычайной ситуации еще на три месяца. Сегодня число заболевших в мире уже превышает 140 млн чел. Ежесуточный прирост - более 800 тысяч заболевших. Такая же тревожная картина наблюдалась в начале нынешнего года.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Вирусолог оценил опасность "российских" штаммов коронавируса

На этом фоне ситуация в России выглядит обнадеживающе. Сейчас Россия наша страна находится на 78-м месте в мире по заболеваемости коронавирусом. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в минувший понедельник в России выявили 8164 новых случая заражения COVID-19. В последний раз примерно столько же заболевших регистрировали в конце сентября 2020 года. При этом ни одного нового заболевшего не было в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Да и в столице заболеваемость снижается.

Как отметила Анна Попова, сейчас Роспотребнадзор и подведомственные ему научные организацию полностью контролируют наличие вируса в окружающей среде. К счастью, на предметах вирус сохраняется непродолжительное время. Постоянно совершенствуются и тест-системы для обнаружения возбудителя COVID-19 и наличия иммунитета. Последнее достижение - создание универсального кожного теста для определения иммунитета. Этот тест позволяет не брать кровь из вены. Разработчики системы - ученые из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Для работы с пациентами тест должен быть готов к осени. Ранее Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый тест для быстрого выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2. Именно по ним и можно определить, заражен человек COVID-19 или нет.

Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что ВОЗ высоко оценивает работу России по мониторингу опасных патогенов и укреплению коллективного потенциала готовности к реагированию на глобальные вызовы. Пандемия отчетливо показала пробелы мер реагирования на основные проблемы здравоохранения и привела к задержкам в оказании основных медицинских услуг, но России удалось не допустить кризиса в предоставлении помощи больным, отметил представитель ВОЗ.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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