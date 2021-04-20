В России продолжается снижение заболеваемости коронавирусом

От того, как меняется вирус, возникают новые задачи по актуализации ПЦР-систем и вакцин. "На базе научного центра "Вектор" мы с самого начала пандемии ведем изучение изменчивости коронавируса. 688 химических соединений было исследовано на предмет уничтожения нового коронавируса. Но, к сожалению, пока в мире не найдено такого соединения, которое было бы полностью губительно для вируса", - уточнила Попова. По ее словам, уже это говорит о том, насколько серьезен враг, с которым столкнулось человечество. В этой связи вполне логичным выглядит решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продлить для мирового здравоохранения режим чрезвычайной ситуации еще на три месяца. Сегодня число заболевших в мире уже превышает 140 млн чел. Ежесуточный прирост - более 800 тысяч заболевших. Такая же тревожная картина наблюдалась в начале нынешнего года.
На этом фоне ситуация в России выглядит обнадеживающе. Сейчас Россия наша страна находится на 78-м месте в мире по заболеваемости коронавирусом. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в минувший понедельник в России выявили 8164 новых случая заражения COVID-19. В последний раз примерно столько же заболевших регистрировали в конце сентября 2020 года. При этом ни одного нового заболевшего не было в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Да и в столице заболеваемость снижается.
Как отметила Анна Попова, сейчас Роспотребнадзор и подведомственные ему научные организацию полностью контролируют наличие вируса в окружающей среде. К счастью, на предметах вирус сохраняется непродолжительное время. Постоянно совершенствуются и тест-системы для обнаружения возбудителя COVID-19 и наличия иммунитета. Последнее достижение - создание универсального кожного теста для определения иммунитета. Этот тест позволяет не брать кровь из вены. Разработчики системы - ученые из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Для работы с пациентами тест должен быть готов к осени. Ранее Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый тест для быстрого выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2. Именно по ним и можно определить, заражен человек COVID-19 или нет.
Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что ВОЗ высоко оценивает работу России по мониторингу опасных патогенов и укреплению коллективного потенциала готовности к реагированию на глобальные вызовы. Пандемия отчетливо показала пробелы мер реагирования на основные проблемы здравоохранения и привела к задержкам в оказании основных медицинских услуг, но России удалось не допустить кризиса в предоставлении помощи больным, отметил представитель ВОЗ.