В России вводят регулирование выбросов парниковых газов

Документ разработан во исполнение поручения Президента РФ.

Это новая тема для России, объяснил глава Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Законопроект, по его словам, принимается в целях исполнения обязательств, взятых нашей страной в рамках Парижского соглашения по климату.

Однако одновременно документ, добавил он, направлен на защиту российских экспортеров, которые могут пострадать при возможном введении углеродного сбора Евросоюзом. А это 40% российского экспорта. "Могут пострадать сразу несколько отраслей и объемы потерь могут составить до 5 млрд евро в год, - заявил Бурматов. - Этого допускать, конечно, нельзя".

В законопроекте речь идет о введении системы учета и отчетности выброса парниковых газов, установлении целевого показателя их сокращения. Это касается организаций с выбросами более 150 тыс. тонн эквивалента углекислого газа в год до 2024 года и 50 тыс. тонн - после 2024 года.

Государство будет поддерживать климатические проекты, применяя меры стимулирующего характера.

Правительство РФ наделят полномочиями по утверждению порядка госучета выбросов парниковых газов и порядка ведения их реестра.