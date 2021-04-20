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20.04.2021 15:27
Рубрика: Власть

В России вводят регулирование выбросов парниковых газов

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на ограничение выбросов парниковых газов. Для крупных компаний вводится обязательная углеродная отчетность.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ разработан во исполнение поручения Президента РФ.

Фото: Stock
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Это новая тема для России, объяснил глава Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Законопроект, по его словам, принимается в целях исполнения обязательств, взятых нашей страной в рамках Парижского соглашения по климату.

Однако одновременно документ, добавил он, направлен на защиту российских экспортеров, которые могут пострадать при возможном введении углеродного сбора Евросоюзом. А это 40% российского экспорта. "Могут пострадать сразу несколько отраслей и объемы потерь могут составить до 5 млрд евро в год, - заявил Бурматов. - Этого допускать, конечно, нельзя".

В законопроекте речь идет о введении системы учета и отчетности выброса парниковых газов, установлении целевого показателя их сокращения. Это касается организаций с выбросами более 150 тыс. тонн эквивалента углекислого газа в год до 2024 года и 50 тыс. тонн - после 2024 года.

Государство будет поддерживать климатические проекты, применяя меры стимулирующего характера.

Правительство РФ наделят полномочиями по утверждению порядка госучета выбросов парниковых газов и порядка ведения их реестра.

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