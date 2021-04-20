Варадеро принял первых туристов из России

Корреспондент "Российской газеты" отправился на главный кубинский курорт - Варадеро - встречать российских туристов после длительного перерыва, чтобы узнать об особенностях отдыха в эпоху эпидемиологических ограничений и выяснить мнение первых отдыхающих.

Жизнь для небольшого кубинского города Варадеро - по совместительству главного курорта Острова Свободы - стала чуть больше напоминать "допандемические" времена. Дело в том, что в международном аэропорту Варадеро в воскресенье, 18 апреля, совершил посадку первый за более чем годичный перерыв самолет из Москвы, который привез сюда более 500 отдыхающих.

Уже к концу этого месяца число прямых авиарейсов увеличится до семи в неделю, что обещает Кубе еще около 3 500 туристов из России, которая превращается в безоговорочного лидера на кубинском туристическом рынке. Другие страны, среди жителей которых Куба традиционно популярна - Канада, Германия, Испания, пока в турсекторе Острова почти не заметны.

"Варадеро готов к увеличению числа отдыхающих. Сегодня у нас открыто всего лишь 16 отелей из 52. Постепенно, по мере увеличения спроса, мы готовы открывать и новые отели. Пока же количества открытых гостиниц достаточно для того, чтобы гарантировать комфортный отдых всем прибывающим. Каких-либо ограничений со стороны Кубы нет: мы готовы принимать больше самолетов", - отметила в беседе с корреспондентом "РГ" представитель кубинского министерства туризма в провинции Матансас Ибис Фернандес Пенья, выразив готовность кубинских курортов заменить закрытые для россиян туристические направления такие как Турция и Занзибар. Пока же россияне будут практически единственными отдыхающими в Варадеро, массовое возобновление авиарейсов из других стран на кубинский курорт ожидается не ранее конца мая.

Правила прежде всего

"Мы действуем в соответствии со строгими санитарными протоколами, которые позволяют нам гарантировать безопасный отдых всем туристам", - рассказывает Фернандес. О тех проблемах, с которыми столкнулись российские туристы в октябре-ноябре прошлого года при открытии кубинских курортных островков Кайо-Коко, тут предпочитают не вспоминать.

Тогда некоторые отдыхающие, сдавшие положительный ПЦР-тест в аэропорту по прилете, вместо роскошных отелей и белоснежных пляжей оказались в спартанских условиях кубинских военных госпиталей. Впрочем, похоже, нужные уроки кубинцы сделали, а вероятность испортить себе отдых становится минимальной.

По действующим правилам, туристы должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 72 часа до вылета из России (что поначалу на Кубе не требовалось). Тем не менее, в аэропорту в любом случае придется сдать еще один тест, а также заполнить "декларацию здоровья".

"Мы были удивлены, но при таком контроле и строгости весь процесс организован весьма четко. На выход из самолета до автобуса у нас ушло менее полутора часов со всеми формальностями", - делится своими впечатлениями Алина из Москвы. Она также с удовольствием рассказывает о совершенно пустом пляже и отсутствии очередей в ресторанах. Девушка говорит, что в целом первые впечатления самые положительные, а усиленные санитарные меры лишь добавляют уверенности и спокойствия в том, что отдых станет безопасным.

Действительно, во всех отелях функционируют специальный санитарные протоколы, персонал регулярно дезинфицирует все подряд, столы в ресторанах располагаются дальше друг от друга.

"Гарантией безопасного отдыха также является установленная в 60% максимально возможная загрузка отелей", - рассказывает Алексей Торрес Веласкес, директор по маркетингу крупной отельной сети Iberostar. Пока же отели еще остаются фактически пустыми: в открывшийся в день прибытия первого самолета из Москвы Iberostar Laguna Azul, номерной фонд которого насчитывает 814 комнат, пока приехали всего 29 человек. Персонала здесь пока явно больше, чем отдыхающих, и новым гостям тут неподдельно рады.

Кубинцы обещают, что результаты ПЦР-тестов будут приходить в максимально сжатые сроки: на следующий день. До получения результатов теста в общественных местах гостям предписывается ходить в защитной маске. Впрочем, соблюдается это правило очень условно: туристов в защитных масках практически нет.

В случае получения положительного теста на коронавирус карантин без права выхода из номера неизбежен. Остальное же будет зависеть от состояния здоровья, а также условий конкретного отеля. Если болезнь протекает без симптомов, а у гостиницы есть возможность обеспечить изоляцию туристов на своей территории - тогда есть вероятность обойтись без нахождения в отеле - обсерваторе. Им, к слову, стал 4-звездочный отель Starfish Cuatro Palmas, расположенный напротив Международной клиники Варадеро, куда, в свою очередь, предполагается помещать тех, кому необходима госпитализация.

Отдых с ограничениями

А вот порядок выезда за пределы курорта после получения результатов отрицательного ПЦР-теста по-прежнему не ясен. В отличие от островов Кайо-Коко, с которых на "большую землю" ведет единственная дамба, перекрыть которую не составляет труда, Варадеро - это небольшой город, ограничить выезд за пределы которого вряд ли получится также легко. Дело в том, что эпидемиологическая обстановка и ежедневный прирост новых случаев COVID-19, пусть и совсем небольшой в сравнении с другими странами (всего на Кубе в день фиксируют около 1000 новых случаев коронавируса - прим. "РГ"), привела к введению ряда ограничений и в провинции Матансас, в том числе - запрет на передвижение между регионами.

При этом доступные туристам в аренду машину пока практически беспрепятственно передвигаются по территории Кубы, а на полицейских постах такие автомобили (обозначенные специальными номерами) пропускают, по сути, без досмотра. Впрочем, быть уверенным в том, что со стопроцентной вероятностью удастся поехать в ту же Гавану, расположенную в двух часах от Варадеро, пока не получится. К слову, в столице Острова Свободы кроме обзорной экскурсии и прогулки по улицам заняться нечем: музеи и крепости закрыты, рестораны работают только навынос, все развлечения запрещены. Схожая ситуация пока наблюдается практически во всех кубинских провинциях.

Ситуация с коронавирусом на Кубе стабильна, страна является одним из мировых лидеров по противодействию пандемии. И все же местные власти пока не спешат снимать ограничения. На Острове завершается третий этап клинических испытаний двух собственных (первых в Латинской Америке - прим. "РГ") вакцин от COVID-19, и всплеск заболеваемости накануне запланированной массовой вакцинации вряд ли поможет доказать зарубежным критикам успешность и эффективность кубинской фармацевтики. А это значит, что карантинные меры в той или иной форме будут сохраняться. Пока же в курортном Варадеро о каких-то ограничениях напоминают лишь непривычно пустынные пляжи и обслуживающий персонал отелей в защитных масках.