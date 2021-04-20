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Рубрика: Происшествия

Подписка о невыезде вместо запретов

Верховный суд смягчил меру пресечения Михаилу Меню
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8436)
20 апреля стало известно, что Верховный суд РФ изменил меру пресечения экс-губернатору Ивановской области и аудитору Счетной палаты Михаилу Меню. Его отпустили под подписку о невыезде. Об этом заявили информагентства со ссылкой на пресс-cлужбу суда.

Напомним, что еще в начале апреля этого года в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Генеральная прокуратура РФ отправила ходатайство об изменении территориальной подсудности дела Меня. Просила перенести слушания дела из города Иваново в Москву.

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Во вторник Верховный суд РФ, смягчив меру пресечения, оставил без изменения постановление нижестоящего суда о переносе рассмотрения дела бывшего чиновника из Иваново - места совершения преступления - в столицу.

До этого Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о растрате 700 миллионов рублей. А в феврале Басманный суд продлил Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 марта. В список этих "запрещенных действий" вошел запрет на пользование интернетом, ведение переписки, общение с фигурантами дела и знакомыми. А еще было запрещено выходить из дома, за исключением двухчасовых прогулок.

Теперь Верховный суд изменил меру пресечения в виде запрета определенных действий на подписку о невыезде.

Кроме бывшего губернатора, суд еще освободил из-под домашнего ареста двух других фигурантов - Дмитрия Гришина и Павла Конькова. Они также получили подписки о невыезде.

Напомним, Следственный комитет РФ предъявил Михаилу Меню обвинение в присвоении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.

Кроме высокопоставленного чиновника обвиняемыми по этому делу стали бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. Уголовная статья, которую предъявило следствие всем троим, предполагает до 10 лет лишения свободы.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Михаил Мень занимал должность губернатора Ивановской области с 2005 по 2013 год. Потом пять лет он возглавлял минстрой. В июне 2018-го его назначили аудитором Счетной палаты. А в ноябре прошлого года - задержали.

Тогда Совет Федерации дал согласие на привлечение аудитора к уголовной ответственности по просьбе Генерального прокурора России Игоря Краснова.

По версии Следственного комитета, в 2011 году Мень, на тот момент губернатор Ивановской области, "совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из министерства финансов для поддержки Ивановской области", - утверждало следствие.

Уголовная статья, которую предъявил СК всем троим, предполагает до 10 лет лишения свободы

"По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов были перечислены 700 миллионов рублей. Указанные денежные средства на следующий день были похищены преступной группой", - объясняли тогда в ведомстве Александра Бастрыкина.

Сам Михаил Мень за все время, пока шло следствие, с предъявленными ему обвинениями так и не согласился.

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