Посол США в России Джон Салливан, которому на фоне беспрецедентного в новейшей истории обострения российско-американских отношений Кремль рекомендовал отправиться на консультации в Вашингтон, покинет нашу страну до конца текущей недели. Это в минувший понедельник официально подтвердил госдепартамент США. Правда, там под эту унизительную для самолюбия американских дипломатов новость сразу попытались подстелить соломку. Мол, Салливан "вернется в США, чтобы навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации". А также анонсировали возвращение высокопоставленного дипломата в Москву "в ближайшие недели". Впрочем, как хорошо известно, нет ничего более постоянного, чем временное, и показной оптимизм госдепа в контексте резкого обострения российско-американских отношений вполне может оказаться обманчивым.

В 2018 году дипломаты США сняли флаг с закрывавшегося консульства в Санкт-Петербурге, а теперь их дипмиссия в Москве осталась без посла. Фото: РИА Новости

Круг эскалации замкнулся - начиная со следующей недели ни в Вашингтоне, ни в Москве не будет послов двух крупнейших ядерных держав.

Подчеркнем, что никто американского посла силком из России не высылает и "агреман" - согласие принимающей иностранного дипломата стороны - не отзывает. Пока. Тем не менее нынешний случай в новейшей российско-американской дипломатической практике беспрецедентный. Последний раз посол США в СССР Джордж Кеннан (май - сентябрь 1952 года) был вынужден уехать домой после того, как советские власти объявили его "персоной нон грата", пишет издание Axios со ссылкой на экс-посла CША в России Майкла Макфола.

Правда, сам Макфол продержался на этом посту всего два года (2012-2014) и, по оценке МИД России, проявил "абсолютную профессиональную непригодность... с треском провалив свою дипломатическую миссию". Показательно, что после специалиста по "цветным революциям" Макфола должность посла США в РФ оставалась вакантной на протяжении целых девяти месяцев (до того, как ее занял Джон Теффт).

Как столь длительное отсутствие руководителя американской дипмиссии в Москве отразилось на развитии двусторонних отношений наших стран? Фактически никак. Поскольку все последние годы устойчивый антироссийский курс задавался в Вашингтоне исключительно логикой внутриполитической борьбы, а также сформировавшимся на Капитолийском холме устойчивым межпартийным консенсусом. Где все "шишки" и республиканцам, и демократам удобнее и проще всего оказалось валить на Россию. Слушать, а главное слышать которую никто на берегах Потомака даже и не пытался.

Добровольно-принудительный отъезд Салливана на консультации в Вашингтон - действительно назревшая мера

В этом смысле добровольно-рекомендательный отъезд Салливана на консультации в Вашингтон - действительно назревшая мера. Ошибочно убежденным в своей незаменимости для остальных стран мира американцам самое время заняться глубоким, а не поверхностно политизированным анализом о том, в какую сторону дальше развивать отношения с Россией. В Москве же серьезные выводы уже сделаны. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, отныне "как об этом говорило руководство нашей страны, мы исключительно реалистично анализируем не столько заявления, сколько конкретные шаги и действия наших американских коллег". Дипломат добавила, что "более анализировать слова, ожидать что-то, что должно вытекать из заявлений или обещаний, никто не будет".

"Возвращение послов после консультаций в своих столицах обосновывается, в первую очередь, целесообразностью. Мы видим, что сейчас отношения в низшей своей точке, существуют определенные последствия тех недружественных мер, которые были предприняты в отношении нашей страны, и существуют те меры, которые были предприняты нашей страной в ответ", - пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия действует в строгом соответствии с буквой и духом Венской конвенции о дипломатических сношениях", - подчеркнул представитель Кремля, пояснив, что Москва не может отправить иностранного посла на консультации, но может рекомендовать это сделать и это никем не оспаривается.

Другой вопрос заключается в том, что по итогам консультаций Салливана с нынешним хозяином Белого дома, руководящими сотрудниками совета нацбезопасности CША и госдепа может ли что-нибудь качественно поменяться в американских подходах к выстраиванию отношений с нашей страной? В нынешних реалиях деградировавших по вине самих Штатов двусторонних отношений и искусственно созданной русофобской атмосферы в Вашингтоне, кажется, немногое.

Всерьез рассчитывать на то, что Cоединенные Штаты прекратят экономический шантаж против России, перестанут ущемлять ее национальные интересы или остановят скоординированные информационные атаки, особенно в преддверии предстоящего осенью электорального цикла, не приходится.