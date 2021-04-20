Вячеславу Гайзеру добавили уголовную статью

Во вторник уже осужденному бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру, вынесли еще один приговор - полтора года. Но срок наказания уже прошел.

По очередному уголовному делу бывшего высокопоставленного чиновника признали виновным по статье 286 Уголовного кодекса РФ - "организация превышения должностных полномочий".

По версии СК, с которой согласился суд, Гайзер, замещая должность главы Коми с 2013 по 2014 год, дал главе муниципального образования городского округа Сыктывкар Ивану Поздееву незаконное распоряжение о выделении земли без проведения торгов для строительства многоквартирных домов. Эти действия были совершены в интересах компании, принадлежащей знакомому Гайзера. "В результате были существенно нарушены охраняемые законом интересы муниципального образования, бюджету которого причинен ущерб в размере более 8,7 миллиона рублей",- подчеркнули в СК.

Приговором суда Гайзеру за это преступление было назначено 1,5 года лишения свободы. Его еще лишили права занимать некоторые должности три года. Но из-за истечения сроков давности Гайзер был освобожден от отбытия этого наказания. Хотя он продолжает отбывать большой срок, к которому был приговорен по статьям - мошенничество, отмывание денег, полученных в результате совершения преступления, и получение взяток.

Напомним, что бывший глава Сыктывкара Поздеев был осужден за "превышение должностных полномочий".