Вин Дизель сыграет в фильме про игрушечных роботов-боксёров

Компания Mattel продолжает расширять свои кинематографические горизонты: вслед за проектами по карточной игре "Уно", фильмами про Барби, Паровозика Томаса и так далее на большие экраны пойдет еще одна знаменитая игрушка фирмы.

Как передает Deadline, киноделам предстоит поработать над лентой про роботов-боксеров Rock 'Em Sock 'Em. При этом создатели не стали мелочиться и призвали на главную роль в картине одного из самых заметных лысых мужчин - Вина Дизеля.

Сценарием предприятия занимается Райан Ингл, автор скрипта к "Рэмпейдж" - полотну с другим известным лысым мужчиной, Дуэйном Джонсоном. Дизель - сопродюсер.

Как уточнено, лента расскажет о "необычной" дружбе отца, сына и "продвинутого боевого робота".

По остальному касту и срокам данных еще нет.

Vin Diesel will be back in action as the star of Universal's live-action ‘Rock ‘Em Sock ‘Em Robots’ movie 🤖💥🦾



(via @Variety | https://t.co/YFxUA1a2GS) pic.twitter.com/BmUzfrxLyo — Fandom (@getFANDOM) April 19, 2021

Rock 'Em Sock 'Em появилась на рынке в 64-м и имеет в США культовый статус, являясь предметом пристального коллекционирования. В комплекте там - два разноцветных робота-боксера, Red Rocker и Blue Bomber, которых игроки сводят в сокрушительном спарринге - до отвала башки буквально.