Куклу Барби сыграет Марго Робби

Австралийская актриса Марго Робби ("Отряд самоубийц", "Волк с Уолл-стрит", "Конченая", "Тоня против всех") сыграет куклу Барби.

Ранее, напомним, на эту роль назначили было Энн Хэтэуэй, в свою очередь, заменившую экстравагантную кандидатуру Эми Шумер.

Кроме того, "Харли Квинн" спродюсирует картину, следует из материала Variety.

По словам Тоби Эммериха, главы Warner Bros. Pictures Group, которая совсместно с производителем знаменитой куклы Mattel займется производством картины, "Марго идеально подходит для проекта и в качестве продюсера, и в качестве актрисы".

Ранее в Сети появилась фотография Робби в образе актрисы Шэрон Тейт, которую она сыграет в грядущем фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".