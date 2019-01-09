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Куклу Барби сыграет Марго Робби

Новости
    09.01.2019, 18:10
Текст:   Козьма Лоханкин

Австралийская актриса Марго Робби ("Отряд самоубийц""Волк с Уолл-стрит", "Конченая", "Тоня против всех") сыграет куклу Барби.

Ранее, напомним, на эту роль назначили было Энн Хэтэуэй, в свою очередь, заменившую экстравагантную кандидатуру Эми Шумер.

Фото: kinopoisk.ru
Студия отказалась от кроссовера "Людей в черном" и "Мачо и ботана"

Кроме того, "Харли Квинн" спродюсирует картину, следует из материала Variety.

По словам Тоби Эммериха, главы Warner Bros. Pictures Group, которая совсместно с производителем знаменитой куклы Mattel займется производством картины, "Марго идеально подходит для проекта и в качестве продюсера, и в качестве актрисы".

Ранее в Сети появилась фотография Робби в образе актрисы Шэрон Тейт, которую она сыграет в грядущем фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

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