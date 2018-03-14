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Марго Робби снимется в новой картине Квентина Тарантино

Новость 14.03.2018, 18:12 | Текст: Генри Достоевский

Марго Робби готова стать соседкой героя Леонардо Ди Каприо в новом фильме Квентина Тарантино, сообщает Deadline.

Австралийская актриса, которая сейчас вовсю ведет переговоры по поводу образа Шэрон Тейт в грядущей картине Тарантино "Однажды в Голливуде", уже работала с Ди Каприо над картиной "Волк с Уолл-Стрит", правда, у другого гранда кинематографа - Мартина Скорсезе.

В центре сюжета окажется некогда популярный актер Рик Далтон (Ди Каприо), успевший ощутить сладкий запах успеха в своем ныне закрытом телевизионном шоу и планирующий вернуть былую известность, начав сниматься в набирающих обороты популярности спагетти-вестернах. Дело осложняется тем, что аналогичные планы посетили и его дублера Клиффа Бута (Брэд Питт).

Фото: Soeren Stache/EPA
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Однако будущее актеров разбивается вдребезги, когда "Семья" Чарльза Мэнсона убивает беременную Шэрон Тейт, жену Романа Полански, чьим соседом оказывается как раз Далтон.

Напомним, что уже подтверждено участие Брэда Питта, также ожидается появление Аль Пачино и, возможно, старого друга Тарантино - Сэмюэла Л. Джексона.

Помимо этого, продолжаются поиски актера на роль Романа Полански.

Ранее мы писали о проблемах с выходом картины под эгидой Sony, которые, как выяснилось позже, были успешно разрешены.

Премьера состоится 9 августа 2019 года.

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