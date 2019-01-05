Леонардо Ди Каприо допросили по делу о хищениях

Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо был допрошен в Вашингтоне в качестве свидетеля по делу о международной схеме отмывания денег, сообщает The Washington Post.

Речь идет о т.н. "малайзийском деле", коснувшееся компании Ди Каприо Red Granite Pictures. Расследуется хищение средств из малайзийского правительственного инвестиционного фонда 1MDB.

Ранее сообщалось, что часть украденных средств могли использоваться для финансирования съемок фильма Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит" с Лео в главной роли.

Отмечается, что содержание показаний оскароносного актера, который проходит по делу как свидетель, публично не раскрывается.

В рамках сотрудничества со следствием Ди Каприо отдал подарки, полученные им от подозреваемого бизнесмена Джоу Лоу за работу над "Волком с Уолл-стрит", включая "Оскар" Марлона Брандо и дорогие картины известных художников.