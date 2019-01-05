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Леонардо Ди Каприо допросили по делу о хищениях

Новости
    05.01.2019, 20:44
Текст:   Козьма Лоханкин

Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо был допрошен в Вашингтоне в качестве свидетеля по делу о международной схеме отмывания денег, сообщает The Washington Post.

Речь идет о т.н. "малайзийском деле", коснувшееся компании Ди Каприо Red Granite Pictures. Расследуется хищение средств из малайзийского правительственного инвестиционного фонда 1MDB.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Ранее сообщалось, что часть украденных средств могли использоваться для финансирования съемок фильма Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит" с Лео в главной роли.

Отмечается, что содержание показаний оскароносного актера, который проходит по делу как свидетель, публично не раскрывается.

В рамках сотрудничества со следствием Ди Каприо отдал подарки, полученные им от подозреваемого бизнесмена Джоу Лоу за работу над "Волком с Уолл-стрит", включая "Оскар" Марлона Брандо и дорогие картины известных художников.

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