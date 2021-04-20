ВОЗ заявила о бессилии вакцин перед некоторыми штаммами COVID-19

Некоторые мутации коронавируса могут быть слишком значительными и не поддаваться действию вакцин. Об этом РИА Новости сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Чем больше времени уходит на вакцинацию наиболее подверженных риску людей во всем мире, тем больше возможностей мы даем вирусу для изменения и мутаций​​​. Научные данные свидетельствуют о том, некоторые из этих мутаций могут быть значительными и вызывать уклонения от действия вакцин", - говорится в заявлении.

В ВОЗ отметили необходимость снижения темпов распространения инфекции, который остается очень высоким в большинстве стран.

"Европейское бюро ВОЗ получает отчеты о том, что варианты вируса, вызывающие озабоченность, продолжают распространяться по Европе, и мы продолжаем узнавать и собирать данные об их возможном воздействии". - заявили в организации.

В понедельник ВОЗ продлила на три месяца режим чрезвычайного положения в глобальном здравоохранении в связи с пандемией COVID-19.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса - "Спутник V" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова). По данным исследований, все препараты эффективны против коронавируса и безопасны для пациентов.