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20.04.2021 15:13
Рубрика: Общество

ВОЗ заявила о бессилии вакцин перед некоторыми штаммами COVID-19

Текст: Василий Кошкин

Некоторые мутации коронавируса могут быть слишком значительными и не поддаваться действию вакцин. Об этом РИА Новости сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Чем больше времени уходит на вакцинацию наиболее подверженных риску людей во всем мире, тем больше возможностей мы даем вирусу для изменения и мутаций​​​. Научные данные свидетельствуют о том, некоторые из этих мутаций могут быть значительными и вызывать уклонения от действия вакцин", - говорится в заявлении.

В ВОЗ отметили необходимость снижения темпов распространения инфекции, который остается очень высоким в большинстве стран.

"Европейское бюро ВОЗ получает отчеты о том, что варианты вируса, вызывающие озабоченность, продолжают распространяться по Европе, и мы продолжаем узнавать и собирать данные об их возможном воздействии". - заявили в организации.

В понедельник ВОЗ продлила на три месяца режим чрезвычайного положения в глобальном здравоохранении в связи с пандемией COVID-19.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
В России зарегистрировали экспресс-тест для вакцинировавшихся от COVID-19

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса - "Спутник V" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова). По данным исследований, все препараты эффективны против коронавируса и безопасны для пациентов.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса

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