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20.04.2021 11:20
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8164 случая COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 8164 случая COVID-19 в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1996
  • 2 Санкт-Петербург 687
  • 3 Московская область 562
  • 4 Ростовская область 235
  • 5 Самарская область 190
  • 6 Нижегородская область 183
  • 7 Воронежская область 173
  • 8 Иркутская область 150
  • 9 Саратовская область 133
  • 10 Красноярский край 117
  • 11 Челябинская область 114
  • 12 Волгоградская область 110
  • 13 Свердловская область 107
  • 14 Пермский край 102
  • 15 Республика Крым 99
  • 16 Республика Башкортостан 99
  • 17 Краснодарский край 99
  • 18 Пензенская область 97
  • 19 Ленинградская область 90
  • 20 Белгородская область 85
  • 21 Ульяновская область 84
  • 22 Ярославская область 84
  • 23 Брянская область 80
  • 24 Тверская область 80
  • 25 Курская область 76
  • 26 Республика Саха (Якутия) 75
  • 27 Кировская область 75
  • 28 Астраханская область 74
  • 29 Алтайский край 74
  • 30 Новосибирская область 74
  • 31 Оренбургская область 73
  • 32 Архангельская область 72
  • 33 Липецкая область 71
  • 34 Кемеровская область 68
  • 35 Вологодская область 67
  • 36 Владимирская область 65
  • 37 Тульская область 65
  • 38 Республика Карелия 64
  • 39 Удмуртская Республика 64
  • 40 Омская область 63
  • 41 Тамбовская область 62
  • 42 Ивановская область 59
  • 43 Ханты-Мансийский автономный округ 59
  • 44 Калининградская область 57
  • 45 Орловская область 56
  • 46 Калужская область 54
  • 47 Республика Коми 51
  • 48 Смоленская область 51
  • 49 Рязанская область 51
  • 50 Псковская область 49
  • 51 Тюменская область 49
  • 52 Республика Чувашия 46
  • 53 Республика Дагестан 45
  • 54 Новгородская область 43
  • 55 Ставропольский край 40
  • 56 Курганская область 36
  • 57 Забайкальский край 36
  • 58 Республика Мордовия 33
  • 59 Хабаровский край 33
  • 60 Приморский край 33
  • 61 Томская область 31
  • 62 Республика Бурятия 30
  • 63 Республика Татарстан 30
  • 64 Кабардино-Балкарская Республика 29
  • 65 Мурманская область 28
  • 66 Костромская область 27
  • 67 Севастополь 21
  • 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 18
  • 69 Республика Хакасия 17
  • 70 Республика Марий Эл 16
  • 71 Карачаево-Черкесская Республика 12
  • 72 Республика Ингушетия 12
  • 73 Амурская область 12
  • 74 Чеченская Республика 12
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 11
  • 76 Камчатский край 10
  • 77 Республика Адыгея 10
  • 78 Республика Калмыкия 9
  • 79 Магаданская область 3
  • 80 Сахалинская область 3
  • 81 Республика Тыва 2
  • 82 Еврейская автономная область 1
  • 83 Республика Алтай 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 718 854 случая (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Алтай, Республика Тыва, Сахалинская область 0,01%
  • 3. Еврейская автономная область 0,02%
За последние сутки подтверждено 379 смертей:
  • Москва 56
  • Санкт-Петербург 35
  • Московская область 16
  • Свердловская область 16
  • Самарская область 15
  • Ростовская область 14
  • Нижегородская область 14
  • Краснодарский край 12
  • Красноярский край 12
  • Тульская область 11
  • Ленинградская область 9
  • Тверская область 8
  • Челябинская область 8
  • Иркутская область 8
  • Ульяновская область 7
  • Курская область 6
  • Оренбургская область 6
  • Воронежская область 5
  • Ивановская область 5
  • Липецкая область 5
  • Республика Крым 5
  • Волгоградская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Республика Чувашия 5
  • Омская область 5
  • Владимирская область 4
  • Орловская область 4
  • Пермский край 4
  • Алтайский край 4
  • Новосибирская область 4
  • Рязанская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Вологодская область 3
  • Республика Дагестан 3
  • Пензенская область 3
  • Саратовская область 3
  • Курганская область 3
  • Кемеровская область 3
  • Белгородская область 2
  • Калужская область 2
  • Костромская область 2
  • Смоленская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Псковская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Астраханская область 2
  • Севастополь 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Бурятия 2
  • Забайкальский край 2
  • Хабаровский край 2
  • Республика Коми 1
  • Мурманская область 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Приморский край 1
  • Амурская область 1

За весь период по России умерло 106 307 человек.

За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 9631 человек:
  • Санкт-Петербург 1613
  • Москва 1583
  • Московская область 620
  • Республика Башкортостан 251
  • Самарская область 223
  • Воронежская область 216
  • Нижегородская область 203
  • Ростовская область 202
  • Иркутская область 198
  • Краснодарский край 145
  • Псковская область 138
  • Курская область 128
  • Республика Крым 128
  • Кировская область 122
  • Ульяновская область 121
  • Свердловская область 120
  • Саратовская область 119
  • Челябинская область 117
  • Архангельская область 113
  • Волгоградская область 109
  • Липецкая область 105
  • Пермский край 105
  • Омская область 99
  • Ставропольский край 96
  • Красноярский край 95
  • Пензенская область 92
  • Новгородская область 89
  • Ленинградская область 88
  • Астраханская область 87
  • Владимирская область 86
  • Орловская область 86
  • Ярославская область 86
  • Тверская область 85
  • Республика Карелия 81
  • Калужская область 80
  • Удмуртская Республика 79
  • Алтайский край 79
  • Калининградская область 78
  • Брянская область 76
  • Рязанская область 76
  • Вологодская область 71
  • Тюменская область 71
  • Приморский край 69
  • Оренбургская область 64
  • Ханты-Мансийский автономный округ 63
  • Курганская область 61
  • Тульская область 60
  • Кемеровская область 57
  • Республика Бурятия 51
  • Костромская область 46
  • Республика Чувашия 44
  • Новосибирская область 44
  • Республика Татарстан 43
  • Смоленская область 42
  • Хабаровский край 42
  • Республика Коми 41
  • Белгородская область 40
  • Тамбовская область 39
  • Республика Дагестан 36
  • Республика Северная Осетия - Алания 36
  • Севастополь 35
  • Республика Марий Эл 35
  • Республика Мордовия 34
  • Кабардино-Балкарская Республика 32
  • Забайкальский край 32
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 21
  • Томская область 21
  • Республика Тыва 20
  • Республика Саха (Якутия) 20
  • Амурская область 20
  • Республика Калмыкия 18
  • Мурманская область 14
  • Ивановская область 13
  • Камчатский край 13
  • Чеченская Республика 12
  • Сахалинская область 12
  • Республика Адыгея 9
  • Карачаево-Черкесская Республика 9
  • Магаданская область 7
  • Республика Хакасия 6
  • Республика Ингушетия 5
  • Республика Алтай 5
  • Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 343 229.

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