За сутки в России подтверждено 8164 случая COVID-19 в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1996
- 2 Санкт-Петербург 687
- 3 Московская область 562
- 4 Ростовская область 235
- 5 Самарская область 190
- 6 Нижегородская область 183
- 7 Воронежская область 173
- 8 Иркутская область 150
- 9 Саратовская область 133
- 10 Красноярский край 117
- 11 Челябинская область 114
- 12 Волгоградская область 110
- 13 Свердловская область 107
- 14 Пермский край 102
- 15 Республика Крым 99
- 16 Республика Башкортостан 99
- 17 Краснодарский край 99
- 18 Пензенская область 97
- 19 Ленинградская область 90
- 20 Белгородская область 85
- 21 Ульяновская область 84
- 22 Ярославская область 84
- 23 Брянская область 80
- 24 Тверская область 80
- 25 Курская область 76
- 26 Республика Саха (Якутия) 75
- 27 Кировская область 75
- 28 Астраханская область 74
- 29 Алтайский край 74
- 30 Новосибирская область 74
- 31 Оренбургская область 73
- 32 Архангельская область 72
- 33 Липецкая область 71
- 34 Кемеровская область 68
- 35 Вологодская область 67
- 36 Владимирская область 65
- 37 Тульская область 65
- 38 Республика Карелия 64
- 39 Удмуртская Республика 64
- 40 Омская область 63
- 41 Тамбовская область 62
- 42 Ивановская область 59
- 43 Ханты-Мансийский автономный округ 59
- 44 Калининградская область 57
- 45 Орловская область 56
- 46 Калужская область 54
- 47 Республика Коми 51
- 48 Смоленская область 51
- 49 Рязанская область 51
- 50 Псковская область 49
- 51 Тюменская область 49
- 52 Республика Чувашия 46
- 53 Республика Дагестан 45
- 54 Новгородская область 43
- 55 Ставропольский край 40
- 56 Курганская область 36
- 57 Забайкальский край 36
- 58 Республика Мордовия 33
- 59 Хабаровский край 33
- 60 Приморский край 33
- 61 Томская область 31
- 62 Республика Бурятия 30
- 63 Республика Татарстан 30
- 64 Кабардино-Балкарская Республика 29
- 65 Мурманская область 28
- 66 Костромская область 27
- 67 Севастополь 21
- 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 18
- 69 Республика Хакасия 17
- 70 Республика Марий Эл 16
- 71 Карачаево-Черкесская Республика 12
- 72 Республика Ингушетия 12
- 73 Амурская область 12
- 74 Чеченская Республика 12
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 11
- 76 Камчатский край 10
- 77 Республика Адыгея 10
- 78 Республика Калмыкия 9
- 79 Магаданская область 3
- 80 Сахалинская область 3
- 81 Республика Тыва 2
- 82 Еврейская автономная область 1
- 83 Республика Алтай 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 718 854 случая (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Алтай, Республика Тыва, Сахалинская область 0,01%
- 3. Еврейская автономная область 0,02%
За последние сутки подтверждено 379 смертей:
- Москва 56
- Санкт-Петербург 35
- Московская область 16
- Свердловская область 16
- Самарская область 15
- Ростовская область 14
- Нижегородская область 14
- Краснодарский край 12
- Красноярский край 12
- Тульская область 11
- Ленинградская область 9
- Тверская область 8
- Челябинская область 8
- Иркутская область 8
- Ульяновская область 7
- Курская область 6
- Оренбургская область 6
- Воронежская область 5
- Ивановская область 5
- Липецкая область 5
- Республика Крым 5
- Волгоградская область 5
- Ставропольский край 5
- Республика Чувашия 5
- Омская область 5
- Владимирская область 4
- Орловская область 4
- Пермский край 4
- Алтайский край 4
- Новосибирская область 4
- Рязанская область 3
- Республика Карелия 3
- Вологодская область 3
- Республика Дагестан 3
- Пензенская область 3
- Саратовская область 3
- Курганская область 3
- Кемеровская область 3
- Белгородская область 2
- Калужская область 2
- Костромская область 2
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Псковская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Астраханская область 2
- Севастополь 2
- Удмуртская Республика 2
- Республика Алтай 2
- Республика Бурятия 2
- Забайкальский край 2
- Хабаровский край 2
- Республика Коми 1
- Мурманская область 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Башкортостан 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Приморский край 1
- Амурская область 1
За весь период по России умерло 106 307 человек.
За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 9631 человек:
- Санкт-Петербург 1613
- Москва 1583
- Московская область 620
- Республика Башкортостан 251
- Самарская область 223
- Воронежская область 216
- Нижегородская область 203
- Ростовская область 202
- Иркутская область 198
- Краснодарский край 145
- Псковская область 138
- Курская область 128
- Республика Крым 128
- Кировская область 122
- Ульяновская область 121
- Свердловская область 120
- Саратовская область 119
- Челябинская область 117
- Архангельская область 113
- Волгоградская область 109
- Липецкая область 105
- Пермский край 105
- Омская область 99
- Ставропольский край 96
- Красноярский край 95
- Пензенская область 92
- Новгородская область 89
- Ленинградская область 88
- Астраханская область 87
- Владимирская область 86
- Орловская область 86
- Ярославская область 86
- Тверская область 85
- Республика Карелия 81
- Калужская область 80
- Удмуртская Республика 79
- Алтайский край 79
- Калининградская область 78
- Брянская область 76
- Рязанская область 76
- Вологодская область 71
- Тюменская область 71
- Приморский край 69
- Оренбургская область 64
- Ханты-Мансийский автономный округ 63
- Курганская область 61
- Тульская область 60
- Кемеровская область 57
- Республика Бурятия 51
- Костромская область 46
- Республика Чувашия 44
- Новосибирская область 44
- Республика Татарстан 43
- Смоленская область 42
- Хабаровский край 42
- Республика Коми 41
- Белгородская область 40
- Тамбовская область 39
- Республика Дагестан 36
- Республика Северная Осетия - Алания 36
- Севастополь 35
- Республика Марий Эл 35
- Республика Мордовия 34
- Кабардино-Балкарская Республика 32
- Забайкальский край 32
- Ямало-Ненецкий автономный округ 21
- Томская область 21
- Республика Тыва 20
- Республика Саха (Якутия) 20
- Амурская область 20
- Республика Калмыкия 18
- Мурманская область 14
- Ивановская область 13
- Камчатский край 13
- Чеченская Республика 12
- Сахалинская область 12
- Республика Адыгея 9
- Карачаево-Черкесская Республика 9
- Магаданская область 7
- Республика Хакасия 6
- Республика Ингушетия 5
- Республика Алтай 5
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 343 229.