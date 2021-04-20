За сутки в России подтверждено 8164 случая COVID-19 в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1996

2 Санкт-Петербург 687

3 Московская область 562

4 Ростовская область 235

5 Самарская область 190

6 Нижегородская область 183

7 Воронежская область 173

8 Иркутская область 150

9 Саратовская область 133

10 Красноярский край 117

11 Челябинская область 114

12 Волгоградская область 110

13 Свердловская область 107

14 Пермский край 102

15 Республика Крым 99

16 Республика Башкортостан 99

17 Краснодарский край 99

18 Пензенская область 97

19 Ленинградская область 90

20 Белгородская область 85

21 Ульяновская область 84

22 Ярославская область 84

23 Брянская область 80

24 Тверская область 80

25 Курская область 76

26 Республика Саха (Якутия) 75

27 Кировская область 75

28 Астраханская область 74

29 Алтайский край 74

30 Новосибирская область 74

31 Оренбургская область 73

32 Архангельская область 72

33 Липецкая область 71

34 Кемеровская область 68

35 Вологодская область 67

36 Владимирская область 65

37 Тульская область 65

38 Республика Карелия 64

39 Удмуртская Республика 64

40 Омская область 63

41 Тамбовская область 62

42 Ивановская область 59

43 Ханты-Мансийский автономный округ 59

44 Калининградская область 57

45 Орловская область 56

46 Калужская область 54

47 Республика Коми 51

48 Смоленская область 51

49 Рязанская область 51

50 Псковская область 49

51 Тюменская область 49

52 Республика Чувашия 46

53 Республика Дагестан 45

54 Новгородская область 43

55 Ставропольский край 40

56 Курганская область 36

57 Забайкальский край 36

58 Республика Мордовия 33

59 Хабаровский край 33

60 Приморский край 33

61 Томская область 31

62 Республика Бурятия 30

63 Республика Татарстан 30

64 Кабардино-Балкарская Республика 29

65 Мурманская область 28

66 Костромская область 27

67 Севастополь 21

68 Ямало-Ненецкий автономный округ 18

69 Республика Хакасия 17

70 Республика Марий Эл 16

71 Карачаево-Черкесская Республика 12

72 Республика Ингушетия 12

73 Амурская область 12

74 Чеченская Республика 12

75 Республика Северная Осетия-Алания 11

76 Камчатский край 10

77 Республика Адыгея 10

78 Республика Калмыкия 9

79 Магаданская область 3

80 Сахалинская область 3

81 Республика Тыва 2

82 Еврейская автономная область 1

83 Республика Алтай 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 718 854 случая (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Алтай, Республика Тыва, Сахалинская область 0,01%

3. Еврейская автономная область 0,02% За последние сутки подтверждено 379 смертей: Москва 56

Санкт-Петербург 35

Московская область 16

Свердловская область 16

Самарская область 15

Ростовская область 14

Нижегородская область 14

Краснодарский край 12

Красноярский край 12

Тульская область 11

Ленинградская область 9

Тверская область 8

Челябинская область 8

Иркутская область 8

Ульяновская область 7

Курская область 6

Оренбургская область 6

Воронежская область 5

Ивановская область 5

Липецкая область 5

Республика Крым 5

Волгоградская область 5

Ставропольский край 5

Республика Чувашия 5

Омская область 5

Владимирская область 4

Орловская область 4

Пермский край 4

Алтайский край 4

Новосибирская область 4

Рязанская область 3

Республика Карелия 3

Вологодская область 3

Республика Дагестан 3

Пензенская область 3

Саратовская область 3

Курганская область 3

Кемеровская область 3

Белгородская область 2

Калужская область 2

Костромская область 2

Смоленская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Псковская область 2

Республика Калмыкия 2

Астраханская область 2

Севастополь 2

Удмуртская Республика 2

Республика Алтай 2

Республика Бурятия 2

Забайкальский край 2

Хабаровский край 2

Республика Коми 1

Мурманская область 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Чеченская Республика 1

Республика Башкортостан 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Саха (Якутия) 1

Приморский край 1

Амурская область 1 За весь период по России умерло 106 307 человек. За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 9631 человек: Санкт-Петербург 1613

Москва 1583

Московская область 620

Республика Башкортостан 251

Самарская область 223

Воронежская область 216

Нижегородская область 203

Ростовская область 202

Иркутская область 198

Краснодарский край 145

Псковская область 138

Курская область 128

Республика Крым 128

Кировская область 122

Ульяновская область 121

Свердловская область 120

Саратовская область 119

Челябинская область 117

Архангельская область 113

Волгоградская область 109

Липецкая область 105

Пермский край 105

Омская область 99

Ставропольский край 96

Красноярский край 95

Пензенская область 92

Новгородская область 89

Ленинградская область 88

Астраханская область 87

Владимирская область 86

Орловская область 86

Ярославская область 86

Тверская область 85

Республика Карелия 81

Калужская область 80

Удмуртская Республика 79

Алтайский край 79

Калининградская область 78

Брянская область 76

Рязанская область 76

Вологодская область 71

Тюменская область 71

Приморский край 69

Оренбургская область 64

Ханты-Мансийский автономный округ 63

Курганская область 61

Тульская область 60

Кемеровская область 57

Республика Бурятия 51

Костромская область 46

Республика Чувашия 44

Новосибирская область 44

Республика Татарстан 43

Смоленская область 42

Хабаровский край 42

Республика Коми 41

Белгородская область 40

Тамбовская область 39

Республика Дагестан 36

Республика Северная Осетия - Алания 36

Севастополь 35

Республика Марий Эл 35

Республика Мордовия 34

Кабардино-Балкарская Республика 32

Забайкальский край 32

Ямало-Ненецкий автономный округ 21

Томская область 21

Республика Тыва 20

Республика Саха (Якутия) 20

Амурская область 20

Республика Калмыкия 18

Мурманская область 14

Ивановская область 13

Камчатский край 13

Чеченская Республика 12

Сахалинская область 12

Республика Адыгея 9

Карачаево-Черкесская Республика 9

Магаданская область 7

Республика Хакасия 6

Республика Ингушетия 5

Республика Алтай 5

Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 343 229.