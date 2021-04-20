Загадочная планета-гигант открыта на орбите вокруг "двойника Солнца"

Международная команда астрономов во главе со специалистами Нидерландской исследовательской школы астрономии открыла необычную гигантскую планету, вращающуюся на большом расстоянии вокруг звезды, очень похожей на наше Солнце.

Исследователи уже опубликовали свои выводы в научном журнале Astronomy & Astrophysics, а коротко о работе рассказывает Phys.org. Обнаруженный командой астрономов объект породил сразу несколько загадок. Например, ученые пока не могут понять, как образовалась эта планета. Загадкой остается и то, почему она выглядит невероятно массивной.

Речь идет о гигантской планете, которая получила обозначение YSES 2b. Сообщается, что данный объект расположен в 360 световых годах от Земли в направлении южного созвездия Мухи.

Планета YSES 2b была открыта с помощью так называемого Обзора экзопланет молодых солнц (YSES). Еще в 2018 году исследователи, изучая этот архив данных, получили первое изображение многопланетной системы вокруг звезды, похожей на наше Солнце. В 2020 году эти данные были подтверждены наблюдениями, проведенными при помощи Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории, который расположен в Чили.

Для этого был использован специально разработанный прибор, способный улавливать прямой и непрямой свет от экзопланет. В результате было установлено, что гигантская газообразная планета в шесть раз тяжелее Юпитера, самой большой планеты нашей Солнечной системы.

Расчеты показали, что она расположена в 110 раз дальше от своей звезды, чем Земля от Солнца, или в 20 раз дальше, чем Юпитер от Солнца. Кстати, возраст сопутствующей звезды астрономы оценили всего в 14 миллионов лет. Они отмечают, что эта звезда по своим основным характеристикам очень похожа на наше Солнце, каким оно было в собственном "детстве".

Большое расстояние от планеты до ее звезды представляет собой главную загадку для астрономов, поскольку данный факт не соответствует ни одной из наиболее известных моделей образования газовых гигантов.

На текущий момент предложено три сценария. Согласно первому, эта планета могла родиться и вырасти на своем нынешнем месте, вдали от звезды, за счет аккреции ядра. Но в этом случае, по мнению астрономов, она была бы слишком тяжелой: попросту не хватило бы материала, чтобы создать огромную планету на таком большом расстоянии от звезды.

Второй вариант предполагает, что эта планета могла быть создана из-за так называемой гравитационной нестабильности в планетарном диске. Но для этого сценария она, напротив, кажется ученым недостаточно тяжелой.

Третий возможный вариант происхождения планеты заключается в том, что она образовалась недалеко от звезды в результате аккреции ядра, а затем мигрировала и отдалилась от нее на свое нынешнее место. Но и этот вариант не представляется достоверным, так как подобная миграция могла бы произойти только в результате мощного гравитационного воздействия, например, соседней планеты, а таковую исследователи еще не обнаружили.