Археологи срочно засекретили найденную в Ирландии нетронутую гробницу

В Ирландии археологи из Службы национальных памятников и Национального музея страны провели первичное обследование древней нетронутой гробницы, случайно обнаруженной местным фермером на частной земле, и потребовали срочно засекретить место ее расположения.

Как сообщает RTE, археологическое открытие было совершено на полуострове Дингл, который расположен на юго-западе Ирландии на территории графства Керри.

Совершил его местный фермер. Во время полевых работ он случайно наткнулся на странное каменное сооружение. О своей находке фермер сообщил местным властям, а те проинформировали Службу национальных памятников.

После этого на место прибыли археологи. На данный момент они представили лишь очень краткие сведения о находке. Так, сообщается, что фермер обнаружил древнюю гробницу, описанную экспертами как "нетронутая" и "весьма необычная".

Служба национальных памятников потребовала не разглашать местонахождение строения, чтобы предотвратить ее возможное разрушение вандалами. Речь идет, прежде всего, о так называемых "ночных ястребах" - так называют мародеров, которые занимаются разграблением древних памятников ради собственной наживы.

Поскольку такая угроза реально существует, древняя гробница уже засекречена - о том, где она находится, знают только считанные эксперты и сам фермер, в частных владениях которого она находится и имя которого не называется. Землевладелец же рассказал ученым, что его внимание привлекла крупная каменная плита.

Во время проведения мелиоративных работ он при помощи техники перевернул эту плиту. Под ней его взору открылась большая камера, также облицованная изнутри каменными плитами.

В дальнейшем археологи обнаружили еще одну камеру, прилегающую к основной камере сбоку. Первоначальный осмотр позволил установить, что объект является древней гробницей, а найденная фермером камера, по-видимому, была ее передней частью. Большая часть гробницы находится под землей, ее только предстоит раскопать и изучить.

Внутри передней камеры был обнаружен предмет, который первоначально эксперты сочли необычайно гладким камнем овальной формы. Однако при более тщательном рассмотрении возникло предположение, что этот "камень" на самом деле является человеческой костью. В любом случае предмет будет отправлен на лабораторное исследование.

По оценкам археологов, гробница, учитывая ее расположение, ориентацию и наличие большой каменной плиты, может быть датирована бронзовым веком (2000 - 500 гг. до н.э.). Но эксперты не исключают, что ее возраст может оказаться и еще более солидным.

На это указывает, например, ряд необычных элементов, не типичных для захоронений бронзового века. Как отметили археологи, конструкция этой конкретной гробницы не похожа ни на одно другое захоронение бронзового века, которые находили ранее.

"Это очень необычная гробница. Возможно, она была создана гораздо раньше, чем мы думаем, но на этой ранней стадии исследования пока очень сложно точно датировать ее", - говорят археологи.

Находка чрезвычайно важна для науки и потому, что она, судя по первичному осмотру, оставалась нетронутой с момента ее создания. Это позволит ученым получить новые ценные данные о доисторических погребальных ритуалах.

К слову, ранее на юго-западе Ирландии было найдено значительное количество древних клиновидных гробниц, в том числе и в графстве Керри. Известно, что большинство из них ориентировано на запад и юго-запад. Объяснить это ученые пока не могут, но не исключают, что захоронения ориентировали по звездам или Луне.