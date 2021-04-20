Застройщикам-банкротам будут предоставлять землю без торгов

Поправки в Земельный кодекс, которые должны ускорить решение проблем обманутых дольщиков, подписал президент РФ Владимир Путин.

Законом расширяется перечень случаев предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов. Этот порядок будет действовать в двух случаях при предоставлении участка застройщику-банкроту.

Во-первых, если передача участка необходима для обеспечения исполнения обязательств застройщика перед дольщиками, в случае принятия арбитражным судом мер по обеспечению требований кредиторов и интересов должника. Во-вторых, для передачи участка Фонду защиты дольщиков, который принял на себя обязательства застройщика перед дольщиками по завершению строительства домов или по выплате компенсаций.

Первоначально законопроект был посвящен лишь ликвидационным процедурам финансовых организаций и мерам по предупреждению банкротства негосударственных пенсионных фондов, отмечается в заключении Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Однако позже в него были внесены поправки в Земельный кодекс.