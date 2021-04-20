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Завершено строительство первой квантовой сети в России

20.04.2021 / 11:42
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Между Москвой и Санкт-Петербургом построили квантовую линию связи протяженностью почти 800 километров. Ее запустят во II квартале 2021 года, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на замгендиректора "Транстелекома", дочки РЖД Алексея Ноздрина.

Фото: Олег Кармаза
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По его словам, сеть создана, оборудование смонтировано, осталась пусконаладка. Он уточнил, что на квантовой сети используется оборудование российского производства.

Строительство сети заложено в нацпрограмму "Цифровая экономика". План развития квантовых коммуникаций правительство утвердило в сентябре 2020 года. Согласно документу к 2024 году проведут более 120 мероприятий по созданию коммерческих квантовых сетей связи и производству специального оборудования. Основными потребителями квантовых коммуникаций могут стать сотовые операторы, органы власти, банки, медицинские учреждения и т.д.

Квантовые технологии основаны на законах квантовой физики и на сегодня являются наиболее перспективными, так как обеспечивают принципиально новый уровень информационной защиты. Как отмечал в сентябре 2020 года замглавы Минцифры Максим Паршин, у России есть все шансы развить компетенции в этой области и создать собственные конкурентоспособные квантовые технологии на уровне с мировыми лидерами.

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Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
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