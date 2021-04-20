Завершено строительство первой квантовой сети в России

Между Москвой и Санкт-Петербургом построили квантовую линию связи протяженностью почти 800 километров. Ее запустят во II квартале 2021 года, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на замгендиректора "Транстелекома", дочки РЖД Алексея Ноздрина.

По его словам, сеть создана, оборудование смонтировано, осталась пусконаладка. Он уточнил, что на квантовой сети используется оборудование российского производства.

Строительство сети заложено в нацпрограмму "Цифровая экономика". План развития квантовых коммуникаций правительство утвердило в сентябре 2020 года. Согласно документу к 2024 году проведут более 120 мероприятий по созданию коммерческих квантовых сетей связи и производству специального оборудования. Основными потребителями квантовых коммуникаций могут стать сотовые операторы, органы власти, банки, медицинские учреждения и т.д.

Квантовые технологии основаны на законах квантовой физики и на сегодня являются наиболее перспективными, так как обеспечивают принципиально новый уровень информационной защиты. Как отмечал в сентябре 2020 года замглавы Минцифры Максим Паршин, у России есть все шансы развить компетенции в этой области и создать собственные конкурентоспособные квантовые технологии на уровне с мировыми лидерами.