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20.04.2021 15:10
Рубрика: Культура

Зимний дворец попал в топ-3 самых популярных дворцов мира

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Петербургский Зимний дворец вошел в топ самых популярных дворцов мира. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на портал Homedit.

Фото: Пресс-служба санатория "Днепр"
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По мнению составителей рейтинга, на первом месте у туристов всего мира оказался Букингемский дворец в Лондоне. На втором - Нойшванштайн в юго-западной Баварии. Третье место делят Зимний дворец в Санкт-Петербурге и Версаль в пригороде Парижа. По результатам исследования, эти дворцы набрали соответственно 80, 78 и по 69 баллов из ста возможных.

Выводы делались на основании интернет-активности туристов. Основные факторы - частота поисков, хэштеги в соцсетях, рейтинг на TripAdvisor.

В первую десятку рейтинга также вошли Королевский дворец в Мадриде (Испания), Шенбрунн в Вене (Австрия), Запретный город в Пекине (Китай), Топкапы в Стамбуле (Турция), Альгамбра в Гранаде (Испания), Амба Вилас в Майсуре (Индия).

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