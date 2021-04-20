Зимний дворец попал в топ-3 самых популярных дворцов мира

Петербургский Зимний дворец вошел в топ самых популярных дворцов мира. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на портал Homedit.

По мнению составителей рейтинга, на первом месте у туристов всего мира оказался Букингемский дворец в Лондоне. На втором - Нойшванштайн в юго-западной Баварии. Третье место делят Зимний дворец в Санкт-Петербурге и Версаль в пригороде Парижа. По результатам исследования, эти дворцы набрали соответственно 80, 78 и по 69 баллов из ста возможных.

Выводы делались на основании интернет-активности туристов. Основные факторы - частота поисков, хэштеги в соцсетях, рейтинг на TripAdvisor.

В первую десятку рейтинга также вошли Королевский дворец в Мадриде (Испания), Шенбрунн в Вене (Австрия), Запретный город в Пекине (Китай), Топкапы в Стамбуле (Турция), Альгамбра в Гранаде (Испания), Амба Вилас в Майсуре (Индия).