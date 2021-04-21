Экспедицию по местам легендарной воздушной трассы "Аляска - Сибирь" (АлСиб) анонсировали Русское географическое общество и министерство обороны РФ.

Из США мы получили 3000 "бостонов" А-20 (на фото такой громит фашистов). 1355 перелетели по АлСибу. Фото: gettyimages

Советский Союз и США в начале Великой Отечественной войны договорились о поставках техники по системе ленд-лиза. В частности - самолетов. Но договориться - это полдела. Как это сделать?

Рассматривали разные варианты: перелет через Атлантику, по Севморпути... Остановились на трех:

1) Морем везли "Харрикены" и "Спитфайры" в Архангельск и Мурманск. Но суда атаковали немецкая авиация и субмарины, конвои несли тяжелые потери.

2) Массовые поставки через Иран. Сложность в том, что самолеты в Иране не собирали, их туда нужно было еще доставить.

3) Самый оптимальный: с Аляски в Красноярск. Далее истребители везли по ж/д, а бомбардировщики и транспортники - своим ходом.

Звучит просто. Но это был тяжелый и опасный труд: за полгода нужно было построить десятки аэродромов в тайге и в тундре.

Справились. По АлСибу перебросили 8 тысяч самолетов - это 56% от всех поставок в Советский Союз по ленд-лизу.

Протяженность трассы от Фэрбанкса (Аляска) до Красноярска -6500 км, из них по территории СССР - 5000 км. В общей сложности путь самолета от завода в США до советско-германского фронта составлял 14 000 км. Операция планетарного масштаба.

Монумент в Фэрбанксе (Аляска). Справа американский пилот, слева - наш. Памятник не только героям, но и эпохе, когда мы были братьями по оружию. Фото: gettyimages

Безвозвратные потери - 81 самолет, т.е. погибала примерно одна машина из 100. На этой трассе мы потеряли 114 летчиков: гибли в тайге, совершая вынужденные посадки, сгорали заживо в катастрофах на обледеневших аэродромах. Одну "Аэрокобру" погубил коршун: столкнулись в полете.

Особо отмечу: трассу прокладывали там, где не было дорог, отсутствовала какая-либо инфраструктура, строительная техника, ГСМ - да вообще ничего! Даже выбрать место для аэродрома было невероятно сложно.

- Например, по воспоминаниям полярного летчика генерал-майора Василия Молокова, подходящее место в Оймяконе смогли найти только с воздуха, - рассказывает руководитель научно-поисковых проектов Центра современной истории Сергей Катков. - Работа титаническая, условия нечеловеческие. Аэродромы строили в круглосуточном режиме, летом - гнус, зимой - 40-50-градусные морозы. Воздушная трасса начала действовать осенью 1942 года. Всего построили 26 аэродромов. Основные - Фэрбанкс, Ном, Уэлькаль, Сеймчан, Якутск, Киренск и Красноярск. Запасные - Марково, Оймякон, Олекминск, Заярск, Витим и Хандыга и другие.

Среди задач экспедиции заявлено исследование возможности базирования на "исторических" аэродромах современной авиатехники. Неужели планируете возродить трассу?

Сергей Катков: Некоторые аэродромы - в Анадыре, Сеймчане, Канске, Оймяконе, Марково, Олекминске, Хандыге, Витиме, Чаплино и др. - сохранились. Часть из них используется малой авиацией. Другие (Якутск, Красноярск, Киренск) как исторический объект уже не обследуешь, они стали частью современных аэродромных комплексов. Есть ряд аэродромов, которые после войны не использовались. Среди наших задач - мониторинг их технического состояния. Надо понять, возможно ли использовать в гражданских целях, для нужд МЧС (тушение лесных пожаров), а также в интересах минобороны.

По АлСибу не только перегоняли самолеты, но и возили важных персон: Литвинова, Громыко, Микояна, вице-президента США Генри Уоллеса. Как они летали, что ели-пили, ночевали ли на аэродромах?

Сергей Катков: Мы изучаем архивы, сейчас они в обработке. По окончании исследования все расскажем: поверьте, там очень много интересного.

По трассе перевезли 128 тысяч пассажиров, из них 17 тысяч платно. Что, неужели продавали билеты на бомбардировщики?

Сергей Катков: Звучит на первый взгляд странно, но это факт. Люди летали в командировки: от курьеров диппочты до торговых представителей. Были члены семей летчиков, которые оплачивали перелет. Не на бомбардировщиках, конечно, а на транспортных самолетах.

Знаю, что по АлСибу перегоняли самолеты только советские летчики. Но американские специалисты (по двигателям, по аппаратуре и по вооружению) на трассе работали?

Сергей Катков: Были запросы по привлечению специалистов из США для настройки оборудования, но в итоге пришли к тому, что все работы проводили на американской авиабазе Ном. Были ли американцы на советской территории АлСиба - пока не ясно, изучаем.

81 самолет погиб. Все найдены? Нет без вести пропавших?

Сергей Катков: Насколько мне известно, не найден только один самолет. Удастся ли его найти - вопрос. Планируем обследовать места вынужденных посадок, вывезти найденные обломки самолетов - они станут экспонатами музеев. Установим памятные знаки на местах гибели летчиков.

В США есть интерес к проекту?

Сергей Катков: Историческое интернет-сообщество очень интересуется проектом. Надеюсь, будет интерес и со стороны других сообществ и кругов США.

Интересные факты

Светит месяц, светит ясный

Американские пилоты пригоняли самолеты на Аляску через Канаду. На авиабазе Фэрбанкс технику передавали советским летчикам из 1-го полка Перегоночной дивизии. Преодолев примерно 1,5 тыс. км до Чукотки, наши по эстафете передавали самолеты 2-му полку. А сами возвращались на Аляску. То есть летали в США как на работу. Настолько часто, что решением правительства США им разрешили посещать Америку без виз.

Для каких-то особо важных заметок на приборных панелях использовали... ярко-алую женскую помаду. Это не шутка: каждый советский летчик, работавший на трассе АлСиба, имел в кармане тюбик помады. Маркеров в ту эпоху еще не изобрели. Что писали? Советы летчикам, которые погонят самолет по трассе дальше. Асы знали: двух абсолютно одинаковых самолетов и двигателей не бывает, у каждого свой норов. Разобрался - предупреди товарища.

Чтобы облегчить ориентирование, в качестве радиомаяка радиоцентр Комсомольска-на-Амуре от заката до рассвета передавал в эфир народные песни. Ветераны вспоминают: репертуар состоял из: "Ах, вы сени, мои сени" и "Светит месяц, светит ясный".

Американские самолеты отказывались работать в лютые морозы (ниже -30 ). А на Чукотке и в Якутии зимой до - 60 . Чудо-печь на дровах для разогрева моторов собрал простой жестянщик с Чукотки. Американцы были в восторге.

Наша кустарная в Европе печь позволила "Аэрокобрам" летать при -60°C

На государственном уровне тоже обменивались технологиями: СССР передал американцам рецептуру морозостойкой резины, а США нам - технологию морозостойкой гидравлики.

Существует стереотип: наши охотно принимали в дар от американцев жвачку, сигареты и журналы "с картинками". Не было нужды! У советских собственная гордость: зачем попрошайничать, когда можно пойти в магазин и купить за доллары все, что хочется?

Где брали валюту? Начиная с 1943 года для перегонщиков АлСиба ввели премии за полеты без аварий. Истребитель, перелетевший без происшествий с Аляски на Чукотку, получал 12 долларов, или 150 рублей (валюту выбирал сам пилот). Экипаж бомбардировщика - $29, или 365 рублей на всех. Премировали и наземный персонал. Но внутри СССР - только в рублях.

Из 7908 самолетов, перелетевших в СССР по АлСибу, больше всего было истребителей Р-39 "Аэрокобра" (2616 машин) и Р-63 "Кингкобра" (2396). А меньше всего истребителей Р-47 - всего 3. Тяжелый транспортный С-46 вообще перелетел в одном экземпляре.