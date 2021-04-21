Овен

Вам захочется что-то изменить в ежедневной рутине. Особенно это коснется работы. Но не стоит ее менять.

Телец

На этой неделе вы будете склонны к нестандартным шагам. Безусловно, это может привести к успеху.

Близнецы

Поменьше идеализма и жертвенности. Старайтесь сохранить практический взгляд на вещи.

Рак

Вас ожидает очень удачная неделя. Коллеги и начальство станут к вам относиться благосклоннее.

Лев

Удача приходит к тем, кто очень много трудится. Будьте сосредоточены на своих целях.

Дева

Вам приходится делать много дел в сжатые сроки. Но вы со всем наверняка справитесь.

Весы

Стремясь опередить других на нынешней неделе, вы продемонстрируете лучшее, на что способны.

Скорпион

Никогда не воспринимайте конкурентов как врагов. Сохраните с ними добрые отношения, но бдительности терять не стоит.

Стрелец

Вы будете с интересом наблюдать за тем, как будут разворачиваться события. Но вас будет привлекать роль наблюдателя.

Козерог

Постарайтесь выходные провести дома и выспаться. Попытки отдохнуть вне дома положительных эмоций не принесут.

Водолей

Разум будет подсказывать одно, а чувства - диктовать совершенно другое. Вы же сами будете искать только покоя и одобрения.

Рыбы

Вы можете проговориться о том, что следует держать в тайне. Постарайтесь ограничить на этой неделе любое общение.