Овен
Вам захочется что-то изменить в ежедневной рутине. Особенно это коснется работы. Но не стоит ее менять.
Телец
На этой неделе вы будете склонны к нестандартным шагам. Безусловно, это может привести к успеху.
Близнецы
Поменьше идеализма и жертвенности. Старайтесь сохранить практический взгляд на вещи.
Рак
Вас ожидает очень удачная неделя. Коллеги и начальство станут к вам относиться благосклоннее.
Лев
Удача приходит к тем, кто очень много трудится. Будьте сосредоточены на своих целях.
Дева
Вам приходится делать много дел в сжатые сроки. Но вы со всем наверняка справитесь.
Весы
Стремясь опередить других на нынешней неделе, вы продемонстрируете лучшее, на что способны.
Скорпион
Никогда не воспринимайте конкурентов как врагов. Сохраните с ними добрые отношения, но бдительности терять не стоит.
Стрелец
Вы будете с интересом наблюдать за тем, как будут разворачиваться события. Но вас будет привлекать роль наблюдателя.
Козерог
Постарайтесь выходные провести дома и выспаться. Попытки отдохнуть вне дома положительных эмоций не принесут.
Водолей
Разум будет подсказывать одно, а чувства - диктовать совершенно другое. Вы же сами будете искать только покоя и одобрения.
Рыбы
Вы можете проговориться о том, что следует держать в тайне. Постарайтесь ограничить на этой неделе любое общение.