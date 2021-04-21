Австрия ослабит карантин в середине мая

После долгих месяцев блокировок и ограничений Австрия, по-видимому, собирается ослабить карантин и войти в более свободные времена. Открытие гастрономии, туризма и культуры состоится при условии соблюдения строгих мер безопасности против коронавируса, сообщает телеканал ORF.

"Всем секторам экономики, наконец, нужно движение к нормальной жизни. Этот шаг увязывается с массовым проведением теста на коронавирус", - заявил канцлер Себастьян Курц. По словам политика, люди хотят пойти на концерт, в театр или поехать в отпуск. В любом случае, граждане должны пройти проверку на коронавирус. В июне и июле ожидаются новые послабления. В ближайшее время будут представлены детали этих планов.

Большую роль в ослаблении карантина будут играть маски, социальная дистанция, тесты, а также "зеленый паспорт". С помощью этого документа можно будет идентифицировать вакцинированных, имеющих тест на коронавирус, а также болевших коронавирусом.

Вирусолог из Инсбрука Доротея фон Лаер считает в основном правильным одновременное открытие секторов экономики. "Однако в зонах с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, в том числе в некоторых районах Тироля, от открытия следует воздержаться", - предложила специалист в интервью газете Der Standard.