Черчилль, Трумэн и де Голль в оригиналах на выставке в Москве

Весной 45-го в столицах мира клялись, что вовек не забудут подвиг тех, кто сокрушил фашизм и принес народам свободу. А Красную Армию и Советский Союз называли "героическим и могущественным союзником", создавшим, по словам генерала де Голля, "один из главных элементов борьбы против держав-угнетателей", благодаря чему и была одержана историческая победа.

Генерал де Голль — героическому и могущественному союзнику: Вы создали из СССР один из главных элементов борьбы против держав-угнетателей, именно благодаря этому одержана победа. Фото: Фотокопия РГАНИ

Три четверти века прошло с той поры, не за горами 76-я годовщина окончания самой кровопролитной из войн. Что неизбежно стирает время в памяти отдельно взятого человека и что умышленно вымарывают политики из коллективной памяти, размывая и перелицовывая исторические факты в сознании новых поколений, сберегают документы-первоисточники в архивах.

Такие документы и их хранители нужны сегодня, как никогда прежде, для служения Правде.

Яркое тому подтверждение - новая выставка, которая подготовлена совместными усилиями Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ) и Российского исторического общества под эгидой Федерального архивного агентства и будет открыта в Москве, в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации.

Президент США Гарри Трумэн, 8 мая 1945-го: Глубоко ценим вклад могучего Советского Союза в дело цивилизации и свободы. Фото: Фотокопия РГАНИ

Экспозицию, развернутую в зале Победы, решено назвать "Помнит мир спасенный…". В ее основе - оригиналы и факсимиле официальных посланий, шифровок и телеграмм от глав государств антигитлеровской коалиции, их переводы на русский язык с пометками Сталина и первых лиц в его окружении. Там же - приветствия и поздравления Красной Армии с победой под Сталинградом и на Кавказе, слова благодарности за освобождение европейских городов и вызволение узников из лагерей смерти, восторженные письма от королей, премьеров, шейхов, президентов и простых граждан со всего мира, когда советские войска взяли Берлин и тяжелейшая война в Европе наконец закончилась…

Наряду с документами РГАНИ на выставке также представлены материалы Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), фотографии из фондов Российского государственного архива кино-фото документов (РГАКФД), а также экспонаты Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации. В состав экспозиции вошли не только поздравительные документы, связанные с окончательным разгромом Германии и Японии в 1945 году, но и более ранние источники.

По мнению организаторов выставки, поздравления первых лет войны важны с эмоциональной точки зрения. Например, министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден уже в радиограмме от 7 ноября 41-го отмечал: "Правительство Его Величества и весь британский народ едины в искреннем восхищении своим союзником. Мы отдаем должное храбрости, проявленной советскими солдатами, моряками и летчиками".

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в переписке со Сталиным не раз признавал, что исход Второй мировой войны решался в сражениях на Восточном фронте. Фото: Фотокопия РГАНИ

Рядом с посланиями известных государственных деятелей (Франклина Рузвельта, Уинстона Черчилля, Шарля де Голля, Гарри Трумэна, Мао Цзэдуна) нашлось место письмам от простых, не титулованных граждан разных стран и национальностей. По словам директора РГАНИ Игоря Пермякова и его коллег, подбиравших документы для новой выставки, их общую тональность отражает и передает такое, например, письмо из Эфиопии на имя Сталина: "Фашистские империалисты ... воюют... за господство во всем мире. Ваше успешное сопротивление, как утес, о который вдребезги разбиваются их мечты о господстве. Наш народ в особом долгу перед Вами. Сверхчеловеческим сопротивлением, сдерживающим гитлеровские орды у ворот Сталинграда и у подножий Кавказа, Вы не позволили им прорваться в нашу страну".

А вот дословные цитаты (в переводе на русский) из того, что писали и какие давали оценки в победные дни 45-го главы государств и правительств.

Президент США Гарри Трумэн: "Вы продемонстрировали способность свободолюбивого и в высшей степени храброго народа сокрушить злые силы варварства, как бы мощны они ни были".

Король Румынии Михай I, отправлено из Бухареста в Москву 14 мая 1945-го: "Румыния сохранит навсегда неизгладимую память о великой помощи, оказанной ей Красной Армией в деле ее освобождения".

Король Йемена имам Яхья, 10 мая 1945-го: Всевышний помог Вам одержать великие победы, о которых история человечества сохранит самые лучшие, самые восторженные воспоминания. Фото: Фотокопия РГАНИ

"Завершение долголетней войны и конец тяжелых испытаний для мира, - пишет 10 мая по тому же адресу король Йемена имам Яхья, - вызвали искреннюю радость и вечную благодарность.… союзным государствам и особенно Вашему прославленному и любимому государству. Я и моя страна в момент всемирного ликования… просим Господа Бога и Всевышнего увенчать Ваши усилия в деле обеспечения длительного мира, безопасности и благополучия всех народов… Всевышний помог Вам одержать великие победы, о которых история человечества сохранит самые лучшие, самые восторженные воспоминания".

Маршал Тито, 9 мая 1945-го: "Народ Югославии посылает теплые поздравления и выражает глубокую и братскую благодарность Красной Армии и народу Советского Союза за все те огромные жертвы и усилия, которые сделаны ими для спасения и лучшего будущего всего человечества".

Открытие новой выставки в зале Победы ЦМВС (Москва, ул. Советской Армии, 2, стр.1) планируется 23 апреля.