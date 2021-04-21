Чему мы радуемся в праздники Лазаревой субботы и Вербного воскресенья

Когда Бог плачет
Начнем с того, кем был Лазарь, подаривший имя не только праздничной субботе, но и передвижным больницам - лазаретам.
Лазарь был уважаемым иудеем, другом Иисуса. Когда Лазарь заболел, его сестры Марфа и Мария, зная, что Иисус исцеляет, с надеждой послали к Нему сказать: "Господи! Тот, кого Ты любишь, болен!" Услышав это, Иисус отвечает словами, которые сначала не поняли: "Болезнь эта не к смерти, но к славе Божьей" и, к удивлению учеников, остается еще "на два дня в том месте, где находился".
Почему Иисус медлит, когда дело касается смертельной болезни Его друга? Этим вопросом задавались и все очевидцы происходящего. "Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой", - восклицает Марфа, увидев Иисуса, подходящего к гробнице Лазаря. "Воскреснет брат твой", - отвечает Иисус. Евангелист Иоанн, рассказывая о воскрешении Лазаря, не скрывает сомнений, охвативших Марфу и всех пришедших оплакивать Лазаря в тот момент. Как верующие иудеи они знают: когда-нибудь Лазарь воскреснет из мертвых, но сейчас-то в нем жизни нет, один тлен! "Прошло четыре дня после смерти! Ты пришел поздно!" - этот упрек к Христу не высказан, но он слышен!
И тут Иисус опять произносит слова, не совсем понятные убитым горем людям, слова, имеющие глубочайший смысл: "Я - воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Верите ли в это?" Стоит ли говорить, что это обращение не только к горюющим Марфе и Марии, но и ко всем нам?
А дальше происходит нечто совсем удивительное. Увидев плачущую Марию, Иисус "Сам восскорбел духом и пришел в волнение... Прослезился Иисус".
Но почему Он плакал? Зная, что Лазарь будет воскрешен! Зная, что смерть Ему, Богу, подвластна! Почему? А почему плачем мы? Когда мы плачем? Когда сострадаем другому! Бог плачет, потому что Он сострадает нам, людям! И этот момент Евангелия не менее важен, чем сам факт воскрешения! Ведь он объясняет, почему Иисус Христос потом Сам принял крестные страдания и смерть. Он сделал это из сострадания к нам, людям. Из любви.
Но будем точны: в Евангелии сказано не о рыдающем Христе, и даже не о плачущем, там сказано: "Прослезился Иисус". И это тоже важно. Святитель Василий Великий объяснял: Христос "заключил необходимые страстные движения в некоторую меру и пределы, предотвращая несострадательность, потому что это зверонравно, и не дозволяя предаваться скорби и проливать много слез, потому что это малодушно".
Развяжите его, пусть идет
Вернемся к строгим строкам Евангелия. Подойдя к гробнице, Иисус говорит: "Уберите камень". Лазарь был погребен в пещере, вход в которую и закрывал камень. "Господи! Уже смердит! Четыре дня прошло, как брат умер!" - пытается остановить Иисуса Марфа. Но Иисус ей в ответ: "Не сказал ли Я тебе, что, если уверуешь, увидишь славу Божию?" Тогда взяли камень, Иисус же поднял глаза ввысь и... воззвал громким голосом: "Лазарь, выходи!" И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами... И Иисус говорит: "Развяжите его, пусть идет"".
Вот этот властный призыв Христа: "Лазарь, выходи!", звучащий в день праздника в храмах, обращен не только к Лазарю. И к нашим душам, погребенным под спудом грехов, к душам, как выразился один святой, "от наших грехов смердящим". В одной из молитв Великого поста слышен похожий призыв: "Душа моя, восстань, что спишь?"
Но я обещала объяснить, в чем разница между воскрешением и воскресением из мертвых. Воскрешение Лазаря - это возвращение умершего, который "уже смердил", к жизни земной. А воскресение мертвых - это восстановление физических тел людей в новом состоянии. Христианство учит, что произойти все должно при втором пришествии Иисуса Христа. По словам апостола Павла, воскресение мертвых произойдет "вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся во мгновенье ока". Залогом грядущего воскресения мертвых является Воскресение Христа. Своим крестным подвигом и смертью, а затем воскресением Иисус Христос преобразил человеческое естество и открыл путь воскресения нам, людям.
Иисус Христос победил смерть, и вот как напоминание нам о том, что смерть не властна над Богочеловеком, что Он сильнее смерти, Церковь и установила перед Страстной неделей праздник Лазарева суббота. В день Лазаревой субботы отменяется пост, наши предки в этот день ставили на стол рыбную икру - продукт в прошлые века более доступный, чем сейчас. Догадались почему? Икринка - это зародыш новой жизни. Так богословие проникало в бытовую жизнь, освещало ее. Думаю, то, почему лечебницы наши предки называли лазаретами, объяснять уже не надо.
Приветствуя путь на Голгофу
Вербное воскресенье - народное название праздника Вход Господень в Иерусалим, отмечаемого в память о том, как Иисус за шесть дней до иудейской Пасхи триумфально въезжал в столицу Иудеи. Необычные события предшествовали этому возвышенному шествию. 30 год нашей эры, окрестности Иерусалима гудят от слухов: "Появился Мессия - Спаситель, исцеляющий больных. Слепые по его слову прозревают, умершие оживают! Он творит чудеса и наконец-то принесет Иудее, порабощенной римлянами, свободу! Воздвигнет новое царство!" - ликовал народ. Упоение от того, что победа над несправедливостью мира уже рядом, захватило и учеников Христа, они будто не хотят слышать исполненные скорби предупреждения Спасителя - к чему скорбь, всем хочется быть победителями! Все жаждут, чтобы вокруг воцарилось царство справедливости и радости. Особенно если тебе в этом царстве уготовано не самое последнее место, и это заслуженно - ведь ты был у истоков его создания, сидел буквально за одним столом с грядущим царем!
Такая атмосфера окружала вход Господа в Иерусалим. Удивительное дело, обычно Иисус путешествовал пешком. Но в этот раз Он решается въехать в столицу Иудеи верхом, через главные ворота. Вот только для Своего въезда Иисус выбирает не коня - символ царской власти, Спаситель въезжает в Иерусалим "на осляти" - символе мира.
То был торжественный въезд. Единственный случай в земной жизни Христа, когда люди, не таясь, громко прославляли Его, с восторгом выкрикивая: "Осанна!", что в переводе с древнееврейского означает: "Спаси! Даруй спасение!" Осанну выкрикивали не отдельные группки учеников, нет, в радостном упоении ликовала вся толпа: в Иерусалим накануне Пасхи стекался народ со всей Иудеи. "Осанна! Благословен Грядущий во имя Господне!" Дорогу, по которой ступали копытца молодого осленка, несущего на себе Иисуса, люди устилали своей одеждой и финиковыми побегами, дети и женщины бежали вслед за Христом, размахивая пальмовыми ветвями. Пройдет четыре дня, и та же толпа, что сегодня восторженно приветствует Иисуса криками "Осанна!", будет требовать от Пилата: "Распни Его!"
Почему? Все дело в том, чего люди ждали от Христа. Одни видели в нем политического Мессию, устроителя нового царства. Другие того, кто их накормит. Третьи ждали новых чудес и исцелений.
Но в тот день почти две тысячи лет назад, в день Входа Господа в Иерусалим, происходит не торжественный въезд на царство, нет: Иисус грядет на вольные страдания. Через несколько дней произойдет другое шествие, шествие Христа на Голгофу. И именно это - вступление Господа на путь крестных страданий - вспоминают на Вербное в храмах.
У нас нет пальмовых ветвей, чтобы приветствовать Христа, поэтому на утреннюю службу в Вербное воскресенье люди приходят с ветками вербы, освященными накануне. Впереди Страстная неделя, и, принося в храм тонкие, упрямые прутики расцветающей вербы, вслушиваясь в слова богослужения, мы вырываемся из круговорота сиюминутного: вот Он, Господь, грядет навстречу нам - через предательство, распятие, смерть. Но мы знаем: впереди Пасха и Его победа над смертью. И вечность вторгается в нашу повседневность.