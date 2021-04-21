Чему мы радуемся в праздники Лазаревой субботы и Вербного воскресенья

24 и 25 апреля, за неделю до Пасхи, мы отмечаем два праздника: Лазареву субботу и Вербное воскресенье. Позади сорок дней Великого поста, впереди Страстная неделя, а между ними праздничные дни, отвечающие на главные вопросы. Что есть жизнь? Неужели она прервется умиранием тела? Что такое реанимация, то есть воскрешение умершего, вроде ясно, но что такое воскресение из мертвых?

Когда Бог плачет

Начнем с того, кем был Лазарь, подаривший имя не только праздничной субботе, но и передвижным больницам - лазаретам.

Лазарь был уважаемым иудеем, другом Иисуса. Когда Лазарь заболел, его сестры Марфа и Мария, зная, что Иисус исцеляет, с надеждой послали к Нему сказать: "Господи! Тот, кого Ты любишь, болен!" Услышав это, Иисус отвечает словами, которые сначала не поняли: "Болезнь эта не к смерти, но к славе Божьей" и, к удивлению учеников, остается еще "на два дня в том месте, где находился".

Почему Иисус медлит, когда дело касается смертельной болезни Его друга? Этим вопросом задавались и все очевидцы происходящего. "Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой", - восклицает Марфа, увидев Иисуса, подходящего к гробнице Лазаря. "Воскреснет брат твой", - отвечает Иисус. Евангелист Иоанн, рассказывая о воскрешении Лазаря, не скрывает сомнений, охвативших Марфу и всех пришедших оплакивать Лазаря в тот момент. Как верующие иудеи они знают: когда-нибудь Лазарь воскреснет из мертвых, но сейчас-то в нем жизни нет, один тлен! "Прошло четыре дня после смерти! Ты пришел поздно!" - этот упрек к Христу не высказан, но он слышен!

И тут Иисус опять произносит слова, не совсем понятные убитым горем людям, слова, имеющие глубочайший смысл: "Я - воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Верите ли в это?" Стоит ли говорить, что это обращение не только к горюющим Марфе и Марии, но и ко всем нам?

А дальше происходит нечто совсем удивительное. Увидев плачущую Марию, Иисус "Сам восскорбел духом и пришел в волнение... Прослезился Иисус".

Но почему Он плакал? Зная, что Лазарь будет воскрешен! Зная, что смерть Ему, Богу, подвластна! Почему? А почему плачем мы? Когда мы плачем? Когда сострадаем другому! Бог плачет, потому что Он сострадает нам, людям! И этот момент Евангелия не менее важен, чем сам факт воскрешения! Ведь он объясняет, почему Иисус Христос потом Сам принял крестные страдания и смерть. Он сделал это из сострадания к нам, людям. Из любви.

Но будем точны: в Евангелии сказано не о рыдающем Христе, и даже не о плачущем, там сказано: "Прослезился Иисус". И это тоже важно. Святитель Василий Великий объяснял: Христос "заключил необходимые страстные движения в некоторую меру и пределы, предотвращая несострадательность, потому что это зверонравно, и не дозволяя предаваться скорби и проливать много слез, потому что это малодушно".

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Развяжите его, пусть идет

Вернемся к строгим строкам Евангелия. Подойдя к гробнице, Иисус говорит: "Уберите камень". Лазарь был погребен в пещере, вход в которую и закрывал камень. "Господи! Уже смердит! Четыре дня прошло, как брат умер!" - пытается остановить Иисуса Марфа. Но Иисус ей в ответ: "Не сказал ли Я тебе, что, если уверуешь, увидишь славу Божию?" Тогда взяли камень, Иисус же поднял глаза ввысь и... воззвал громким голосом: "Лазарь, выходи!" И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами... И Иисус говорит: "Развяжите его, пусть идет"".

Вот этот властный призыв Христа: "Лазарь, выходи!", звучащий в день праздника в храмах, обращен не только к Лазарю. И к нашим душам, погребенным под спудом грехов, к душам, как выразился один святой, "от наших грехов смердящим". В одной из молитв Великого поста слышен похожий призыв: "Душа моя, восстань, что спишь?"

Но я обещала объяснить, в чем разница между воскрешением и воскресением из мертвых. Воскрешение Лазаря - это возвращение умершего, который "уже смердил", к жизни земной. А воскресение мертвых - это восстановление физических тел людей в новом состоянии. Христианство учит, что произойти все должно при втором пришествии Иисуса Христа. По словам апостола Павла, воскресение мертвых произойдет "вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся во мгновенье ока". Залогом грядущего воскресения мертвых является Воскресение Христа. Своим крестным подвигом и смертью, а затем воскресением Иисус Христос преобразил человеческое естество и открыл путь воскресения нам, людям.

Иисус Христос победил смерть, и вот как напоминание нам о том, что смерть не властна над Богочеловеком, что Он сильнее смерти, Церковь и установила перед Страстной неделей праздник Лазарева суббота. В день Лазаревой субботы отменяется пост, наши предки в этот день ставили на стол рыбную икру - продукт в прошлые века более доступный, чем сейчас. Догадались почему? Икринка - это зародыш новой жизни. Так богословие проникало в бытовую жизнь, освещало ее. Думаю, то, почему лечебницы наши предки называли лазаретами, объяснять уже не надо.

Приветствуя путь на Голгофу

Вербное воскресенье - народное название праздника Вход Господень в Иерусалим, отмечаемого в память о том, как Иисус за шесть дней до иудейской Пасхи триумфально въезжал в столицу Иудеи. Необычные события предшествовали этому возвышенному шествию. 30 год нашей эры, окрестности Иерусалима гудят от слухов: "Появился Мессия - Спаситель, исцеляющий больных. Слепые по его слову прозревают, умершие оживают! Он творит чудеса и наконец-то принесет Иудее, порабощенной римлянами, свободу! Воздвигнет новое царство!" - ликовал народ. Упоение от того, что победа над несправедливостью мира уже рядом, захватило и учеников Христа, они будто не хотят слышать исполненные скорби предупреждения Спасителя - к чему скорбь, всем хочется быть победителями! Все жаждут, чтобы вокруг воцарилось царство справедливости и радости. Особенно если тебе в этом царстве уготовано не самое последнее место, и это заслуженно - ведь ты был у истоков его создания, сидел буквально за одним столом с грядущим царем!

Такая атмосфера окружала вход Господа в Иерусалим. Удивительное дело, обычно Иисус путешествовал пешком. Но в этот раз Он решается въехать в столицу Иудеи верхом, через главные ворота. Вот только для Своего въезда Иисус выбирает не коня - символ царской власти, Спаситель въезжает в Иерусалим "на осляти" - символе мира.

То был торжественный въезд. Единственный случай в земной жизни Христа, когда люди, не таясь, громко прославляли Его, с восторгом выкрикивая: "Осанна!", что в переводе с древнееврейского означает: "Спаси! Даруй спасение!" Осанну выкрикивали не отдельные группки учеников, нет, в радостном упоении ликовала вся толпа: в Иерусалим накануне Пасхи стекался народ со всей Иудеи. "Осанна! Благословен Грядущий во имя Господне!" Дорогу, по которой ступали копытца молодого осленка, несущего на себе Иисуса, люди устилали своей одеждой и финиковыми побегами, дети и женщины бежали вслед за Христом, размахивая пальмовыми ветвями. Пройдет четыре дня, и та же толпа, что сегодня восторженно приветствует Иисуса криками "Осанна!", будет требовать от Пилата: "Распни Его!"

Почему? Все дело в том, чего люди ждали от Христа. Одни видели в нем политического Мессию, устроителя нового царства. Другие того, кто их накормит. Третьи ждали новых чудес и исцелений.

Но в тот день почти две тысячи лет назад, в день Входа Господа в Иерусалим, происходит не торжественный въезд на царство, нет: Иисус грядет на вольные страдания. Через несколько дней произойдет другое шествие, шествие Христа на Голгофу. И именно это - вступление Господа на путь крестных страданий - вспоминают на Вербное в храмах.

У нас нет пальмовых ветвей, чтобы приветствовать Христа, поэтому на утреннюю службу в Вербное воскресенье люди приходят с ветками вербы, освященными накануне. Впереди Страстная неделя, и, принося в храм тонкие, упрямые прутики расцветающей вербы, вслушиваясь в слова богослужения, мы вырываемся из круговорота сиюминутного: вот Он, Господь, грядет навстречу нам - через предательство, распятие, смерть. Но мы знаем: впереди Пасха и Его победа над смертью. И вечность вторгается в нашу повседневность.