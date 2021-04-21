Что поразило корреспондента "СОЮЗа" в "умном городе"

В Беларуси идет реализация проекта "Умный город". В чем его суть и как меняется городская среда, разбирался корреспондент "СОЮЗа".

Один из элементов умных городов - энергоэффективные дома - белорусам известен достаточно давно. К примеру, многоэтажка, построенная в Гродно в 2017-м, благодаря передовым технологическим решениям расходует в 7-10 раз меньше энергии, чем его обычные собратья, и позволяет жильцам неплохо экономить на оплате ЖКУ.

Куда еще проникла цифровизация? Список солидный. Сеть бесплатных точек доступа в интернет Free Wi-Fi Minsk в людных местах Минска. Камеры и датчики на умных перекрестках в Минске, помогающие оптимизировать дорожное движение. Электронные табло с точным временем прибытия общественного транспорта на остановку. Внедренная во всех районах страны информационная система "Моя Республика 115.бел", собирающая массивы данных о сфере деятельности ЖКХ и городского хозяйства и оперативно помогающая решать насущные проблемы граждан. Что еще? Электронные медицинские карточки и электронные рецепты в поликлиниках, электронные дневники в школах, возможность получать заказы из зарубежных интернет-магазинов посредством терминалов за 30 секунд в режиме 24/7...

Пока эти элементы цифровизации не являются частью глобальной системы. Но это поправимо. С 2019 года под эгидой Министерства связи и информатизации при поддержке Национальной академии наук и с участием местных органов власти в Беларуси проводится работа по комплексной системной цифровой трансформации регионов страны.

- Мы начинаем с 11 городов с численностью населения более 80 тысяч человек, определенных потенциальными центрами экономического роста, - отмечает замначальника управления реализации государственных ИКТ-проектов и закупок Минсвязи Елена Шорр. - В их числе Орша, Барановичи, Пинск, Новополоцк, Полоцк, Мозырь, Лида, Борисов, Солигорск, Молодечно, Бобруйск. Там будут реализованы пилотные проекты первоочередной цифровой трансформации, чтобы в дальнейшем масштабировать их в рамках республики.

Многоэтажка, построенная в умном городе Гродно, расходует в 7-10 раз меньше энергии, чем в обычных белорусских городах

К настоящему моменту проведены предпроектные обследования городов, изучен их потенциал, определены потребности местных жителей, разработаны концепции развития там умных городов, сформированы и находятся в стадии согласования дорожные карты реализации. Параллельно осуществляются локальные пилотные проекты, например, мобильное приложение "Мой город" для Полоцка - райцентра в Витебской области. Оно предложит горожанам современный способ коммуникаций в различных сферах - от медицины и образования до шопинга и досуга. А в предстоящие пять лет согласно задумкам Минсвязи планируется создать региональную государственную типовую цифровую платформу "Умный город (регион)" с развитием сервисов в различных сферах, включая ЖКХ, учет и распоряжение имуществом, строительство и территориальное планирование, управление объектами городской и транспортной инфраструктуры и в целом сферы услуг.

- В перспективе предусматривается объединение совокупности умных городов в цифровую экосистему - цифровое государство - с интеграцией существующих и перспективных умных решений в границах административно-территориальной единицы, - прогнозируют в Минсвязи.

Важную роль в процессе создания сети умных городов в Беларуси сыграет национальная SMART-платформа - интернет-площадка для развития и воплощения в жизнь концепции. Сейчас оператор этой платформы находится на стадии создания условий для сбора данных с устройств и их агрегации в одном месте. Следующий этап позволит обрабатывать эти данные и на основании их анализа вырабатывать решения по оптимизации, управлению и экономии.

- Изменится многое, - убежден заместитель генерального директора инфраструктурного мультипрофильного оператора beCloud Андрей Агеенко. - Вот только один пример: население перестанет тратить время на сбор и передачу сведений о потреблении воды и электричества, а вывоз мусора станет происходить по мере наполнения контейнеров. Сотрудники ЖКХ будут в реальном времени видеть, что где не так, и знать, как исправить ситуацию.

Представители оператора уверены, что в скором будущем совсем с другой скоростью и эффективностью можно будет принимать решения во всем, что касается управления городом. Ожидается внедрение цифровых систем для управления дорожной сетью и транспортными потоками, автомобильными парковками, освещением улиц. Появятся беспилотный городской транспорт и умные остановки, датчики экомониторинга и многое другое. Организации избавятся от бумажной работы, создастся множество полезных сервисов, где граждане смогут получать услуги от государства и предприятий удаленно, а также с использованием виртуальной реальности и искусственного интеллекта.