Новости

"Автодор" готов начать строительство трассы М-12 до Екатеринбурга в 2022 году 20:10
МОК намерен изменить олимпийский девиз 19:53
В Совете Федерации отметили значимость новых мер поддержки для семей 19:53
В Мордовии проректор университета задержан за взятку в 1,7 млн рублей 19:50
Захарова: РФ более не считает нужным комментировать претензии США по ДОН 19:45
Российский арбитр Карасев будет работать на Евро-2020 19:42
Чекунков: Поддержка молодежи поможет развитию Дальнего Востока 19:37
Ростуризм: Туры с кешбэком купили более миллиона россиян 19:34
В Казани умер советник мэра по вопросам религии Дмитрий Хафизов 19:28
Умерла вдова балетмейстера Игоря Мосеева 19:23
Экс-главный нефролог Петербурга отказался от признания в убийстве жены 18:58
Песков: Путин не знает о предложении Кравчука встретиться 18:50
Северный флот отработал поиск "вражеских" подлодок 18:50
Новый глава МИД Чехии прокомментировал отношения Праги и Москвы 18:33
Андрей Воробьев о Послании президента: Очень много заботы о каждом человеке 18:33
Московским школьникам помогут выстроить индивидуальную траекторию обучения 18:32
Росгвардейцы помогли организовать прием ветеранов из Франции и США 18:29
МВД обратилось к иностранцам, просрочившим срок своего пребывания в России 18:28
В Instagram появится возможность скрывать оскорбления 18:27
Россия поддержит сертификацию отечественных лекарств за рубежом 18:17
АКРА: 19 регионов могут заместить банковский долг бюджетными кредитами 17:54
Петербурженка родила здорового ребенка после четвертого кесарева сечения 17:54
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего 17:53
В архитектуре деловой программы ПМЭФ-2021 запланировано более ста дискуссий 17:51
38-летняя Алена Водонаева попала в реанимацию с инсультом 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
21.04.2021 18:47
Рубрика: Digital

Смотрители маячков

Apple представила умную метку, а еще обновила iPad, iMac и Apple TV
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8438)
Apple провела первое мероприятие в этом году - Apple Spring Loaded. Компания показала умную метку для поиска вещей AirTag, обновила Apple TV, iMac и iPad Pro.
Покупатели iMac смогут выбрать любой из семи доступных цветов. Фото: REUTERS Покупатели iMac смогут выбрать любой из семи доступных цветов. Фото: REUTERS
Покупатели iMac смогут выбрать любой из семи доступных цветов. Фото: REUTERS

Первой большой новинкой презентации стала умная метка - AirTag. Ее можно повесить на брелок с ключами или сумку, и их точное местоположение будет отображаться в приложении "Локатор". В Apple рассказали, что метка защищена от несанкционированной слежки за людьми - подбросить такой маячок кому-то в карман не получится, устройство создано именно для отслеживания предметов. Метка защищена от влаги по стандарту iP67, а ее дизайн можно кастомизировать любым из доступных смайликов. Стоит AirTag 2990 рублей, а цена комплекта из четырех устройств - 9990 рублей.

Фото: Handout / Apple Inc. / AFP
Эксперты оценили новинки Apple

Компания анонсировала новое поколение Apple TV. Приставка получила более мощный процессор - A12 Bionic, в ней улучшена поддержка HDR и добавлена возможность калибровки цвета через iPhone. Совершенно новый дизайн получил пульт - он стал алюминиевым. Кнопка вызова голосового помощника - Siri - теперь находится сбоку. Apple TV будет стоить от 16 990 рублей за версию с 32 Гб памяти и выйдет в середине мая.

Значительно обновился компьютер iMac. Он получил процессор Apple M1 и несколько новых цветов. В начальной конфигурации, которая стоит 129 990 рублей, можно выбрать синий, зеленый, розовый и серебристый вариант, в средней и максимальной добавляются желтый, оранжевый и фиолетовый цвета. Также обновилась и фронтальная камера устройства - она теперь может снимать в разрешении Full HD.

Apple переводит свои устройства на один процессор - это значительно упростит жизнь разработчикам приложений

Как и iMac, iPad Pro также получил процессор Apple M1. ИТ-эксперт Александр Баулин полагает, что перевод большинства устройств компании на такой чип значительно упростит жизнь разработчикам приложений. По подсчетам Apple, новый планшет в два раза мощнее по сравнению со своим предшественником. Устройство получило поддержку сотовых сетей пятого поколения - 5G и улучшенный порт для подключения периферийных девайсов, в частности мониторов. Так, к новому iPad Pro теперь можно подключить профессиональный монитор от Apple - Pro Display XDR - с разрешением 6К.

Была переработана фронтальная камера. Она получила разрешение 12 Мп и функцию Central Stage (в центре внимания). Камера фокусируется на человеке в кадре и постоянно отслеживает его перемещение. При этом если в кадре находятся сразу несколько людей, камера фокусирует свое внимание на каждом из них.

129 990 рублей составит начальная стоимость обновленного компьютера iMac

Перечисленные выше изменения касаются обеих версий планшета - на 11 и 12,9 дюйма. Однако 12,9-дюймовая версия имеет очень важное отличие - там установлен Liquid Retina XDR дисплей с технологией Mini-LED. Она делает изображение более ярким и контрастным. Стоимость 11-дюймового iPad Pro - от 77 990 рублей, а 12,9-дюймового - от 106 990 рублей.

Компания также показала фиолетовый цвет для iPhone 12 и iPhone 12 mini. Оба гаджета в новом цвете можно купить начиная с 30 апреля, цена при этом останется прежней.

Digital Гаджеты Компании Информационные технологии Apple

Главное сегодня

Выплаты детям и борьба с COVID-19. Главные тезисы Послания президента
Россия высылает 10 сотрудников посольства США в Москве
Захарова: Вашингтон замалчивает планы по развертыванию ядерных вооружений
Минтранс: Продление трассы М-12 до Екатеринбурга будет готово к 2024 году
Мурашко: Диспансеризация и профосмотры будут восстановлены не позднее 1 июля