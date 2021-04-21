Apple провела первое мероприятие в этом году - Apple Spring Loaded. Компания показала умную метку для поиска вещей AirTag, обновила Apple TV, iMac и iPad Pro.

Первой большой новинкой презентации стала умная метка - AirTag. Ее можно повесить на брелок с ключами или сумку, и их точное местоположение будет отображаться в приложении "Локатор". В Apple рассказали, что метка защищена от несанкционированной слежки за людьми - подбросить такой маячок кому-то в карман не получится, устройство создано именно для отслеживания предметов. Метка защищена от влаги по стандарту iP67, а ее дизайн можно кастомизировать любым из доступных смайликов. Стоит AirTag 2990 рублей, а цена комплекта из четырех устройств - 9990 рублей.

Компания анонсировала новое поколение Apple TV. Приставка получила более мощный процессор - A12 Bionic, в ней улучшена поддержка HDR и добавлена возможность калибровки цвета через iPhone. Совершенно новый дизайн получил пульт - он стал алюминиевым. Кнопка вызова голосового помощника - Siri - теперь находится сбоку. Apple TV будет стоить от 16 990 рублей за версию с 32 Гб памяти и выйдет в середине мая.

Значительно обновился компьютер iMac. Он получил процессор Apple M1 и несколько новых цветов. В начальной конфигурации, которая стоит 129 990 рублей, можно выбрать синий, зеленый, розовый и серебристый вариант, в средней и максимальной добавляются желтый, оранжевый и фиолетовый цвета. Также обновилась и фронтальная камера устройства - она теперь может снимать в разрешении Full HD.

Apple переводит свои устройства на один процессор - это значительно упростит жизнь разработчикам приложений

Как и iMac, iPad Pro также получил процессор Apple M1. ИТ-эксперт Александр Баулин полагает, что перевод большинства устройств компании на такой чип значительно упростит жизнь разработчикам приложений. По подсчетам Apple, новый планшет в два раза мощнее по сравнению со своим предшественником. Устройство получило поддержку сотовых сетей пятого поколения - 5G и улучшенный порт для подключения периферийных девайсов, в частности мониторов. Так, к новому iPad Pro теперь можно подключить профессиональный монитор от Apple - Pro Display XDR - с разрешением 6К.

Была переработана фронтальная камера. Она получила разрешение 12 Мп и функцию Central Stage (в центре внимания). Камера фокусируется на человеке в кадре и постоянно отслеживает его перемещение. При этом если в кадре находятся сразу несколько людей, камера фокусирует свое внимание на каждом из них.

129 990 рублей составит начальная стоимость обновленного компьютера iMac

Перечисленные выше изменения касаются обеих версий планшета - на 11 и 12,9 дюйма. Однако 12,9-дюймовая версия имеет очень важное отличие - там установлен Liquid Retina XDR дисплей с технологией Mini-LED. Она делает изображение более ярким и контрастным. Стоимость 11-дюймового iPad Pro - от 77 990 рублей, а 12,9-дюймового - от 106 990 рублей.

Компания также показала фиолетовый цвет для iPhone 12 и iPhone 12 mini. Оба гаджета в новом цвете можно купить начиная с 30 апреля, цена при этом останется прежней.