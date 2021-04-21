Что смотреть на Московском кинофестивале

В четверг, 22 апреля, начинает свою работу 43-й Московский Международный кинофестиваль. Откроет его фильм Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев". Это масштабное кино сделано с применением новейших технологий и даже с использованием наработок всемирно известной компьютерной игры. Сюжет основан на реальных событиях - подвиге советского летчика Михаила Девятаева. В день окончания фестиваля фильм выйдет во всероссийский прокат. В целом программа ММКФ очень насыщенна - за неделю все интересное посмотреть невозможно. Обозреватель "РГ" выбрала 11 картин, на которые стоит пойти в первую очередь.

1. "Последняя "Милая Болгария". Режиссер Алексей Федорченко. Основной конкурс

Долгожданная лента, в основу которой легла книга Михаила Зощенко "Перед восходом солнца". Время действия - 1943 год. Главный герой - молодой селекционер, приехавший в Алма-Ату. Он возрождает лечебный сорт яблок "Милая Болгария", а параллельно расследует странное преступление, связанное с писателем, который жил в квартире, где сейчас квартирует он. Есть здесь и линия, связанная с кино. Стоит пойти даже для того, чтобы посмотреть на актера, играющего молодого Эйзенштейна. К счастью, это не единственная причина.

2. "Равнодушные". Леонардо Гуэрра Сераньоли. Основной конкурс

Фильм снят по одноименному роману Альберто Моравиа. Время действия перенесено в наши дни. Место прежнее - Рим. Мариаграция Арденго и ее дети - Микеле и Карла - остаются без средств к существованию. Жадный любовник Мариаграции Лео решает отнять у семьи последнюю собственность. Дети делают все, чтобы ему помешать. Микеле терпит фиаско. А вот у Карлы шансов больше.

3. "Дуров". Родион Чепель. Конкурс документального кино

Главный герой - Павел Дуров - 36-летний российский программист, медиаменеджер, основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram. По словам создателей, "Дуров" - это фильм-портрет, собранный из историй его знакомых, друзей и коллег, - всех людей, кто окружал его на разных этапах жизни. Сам Дуров в фильме не снимался, но недавно режиссер показал ему картину, и Павел нашел ее интересной.

4. "Ася". Рути Прибар. Программа "Женское кино Израиля"

У фильма три приза престижного американского Tribeca Film Festival 2020, причем один из них был присужден Шире Хаас за лучшую женскую роль. Главная героиня - Ася - родила свою дочь слишком рано. Материнский инстинкт так и не проснулся. Но когда у девочки открывается серьезная болезнь, Ася становится настоящей любящей матерью.

Программа фестиваля этого года не могла не отразить разброд и шатания самого кинопроцесса

5. "Яблоки". Христос Нику. Программа Андрея Плахова "Эйфория изоляции"

В Афинах разгорается необычная эпидемия - люди внезапно теряют память. Жертвой становится и Арис - его находят на остановке автобуса без документов. В реабилитационном центре Арис узнает, что восстановить память невозможно. Взамен ему предлагают программу по созданию новой личности.

6. "Случайность и догадка" Рюсукэ Хамагути. Программа Петра Шепотинника "Восемь с половиной фильмов"

Лента состоит из трех небольших новелл, объединенных темой неслучайных совпадений. В первой Миэко понимает, что преследующий ее подругу парень - ее бывший возлюбленный. Второй эпизод рассказывает о студентке, которая пытается отомстить профессору. Третья история - о женщине-системном администраторе, которая лишилась работы после заражения техники вирусами.

7. "Последние слова". Джонатан Носситер. Программа Стаса Тыркина "Фильмы, которых здесь не было"

События фильма разворачиваются в 2085 году. После череды катастроф население Земли практически вымерло. Более десяти лет на свет не рождались дети. Группа выживших встречается в Афинах, где чернокожий мальчик Джо объединяет всех, чтобы снять последний в мире фильм.

8. "Дети солнца". Маджид Маджиди. Программа Аси Колодижнер "Молодые и красивые"

Иранский автор рассказывает историю 12-летнего Али и трех его друзей. Все они пытаются выжить и помочь своим семьям. Однажды Али выпадает волшебный шанс - ему поручают найти под землей сокровище. Но прежде ему с друзьями предстоит поступить в благотворительную школу "Детей солнца", где перевоспитывают беспризорников.

9. "Окраина". Петр Луцик и Алексей Саморядов. Программа "Кирилл Разлогов. Фильмы моей жизни"

Кирилл Разлогов - программный директор ММКФ - ввел в свою подборку и этот фильм 1998 года. В ленте рассказана "история крестьянской мести". Жители хутора на юге Урала, у которых отобрали землю "новые русские", готовы вернуть ее любой ценой.

10. "Олег: История Олега Видова". Надя Тэсс. Программа "Русский след"

Фильм на фестиваль приедет представлять вдова Видова - американский продюсер Джоан Борстен. Картина снята на основе автобиографии актера, которую он писал последние три года своей жизни. В нее вошли 75 интервью известных актеров, режиссеров и друзей Олега, которые Джоан записала по всему миру.

11. "Последние дни Жильды" Густаво Пицци. Программа Анны Арутюновой "Первая серия. Дубль второй"

Бразильский сериал рассказывает о женщине, которую окружающие ненавидят за то, что она живет в свое удовольствие. На ММКФ в этой программе стоит обратить внимание и на российские сериалы "Немцы" и "Коса". Особняком на фестивале представят громкий сериальный проект "Контейнер".

Кстати

На ММКФ в этом году много и внеконкурсных программ. Хотелось бы обратить внимание на программу "Симона Синьоре. Ив Монтан. Двое" и программу, в которую вошли работы учеников Александра Сокурова. На фестивале есть и программа "Мастера" - традиционно собираются лучшие фильмы режиссеров, ставших классиками.