Для цифровой экономики, к которой мы стремимся, требуются кадры с уникальными компетенциями, способные принимать быстрые, этичные и обоснованные решения, повышающие эффективность рабочих процессов.

О том, какими навыками должны обладать такие специалисты и какие проблемы стоят на пути их обучения, "РГ" рассказала директор Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Ксения Ткачева.

Ксения Андреевна, чем отличаются кадры для цифровой экономики от кадров для экономики прежней?

Ксения Ткачева: В цифровой экономике скорость развития технологий и изменения внешней среды гораздо выше, чем в обычной экономике. Наряду с профессиональными навыками в сфере цифровой трансформации на первый план выходят soft skills, или гибкие навыки, которые помогают быстро обучаться, легко адаптироваться к внешним вызовам.

Потребность в кадрах для цифровой экономики заставляет по-новому оценивать подготовку специалистов в вузах. Если раньше образовательные программы с небольшими корректировками преподавали десятилетиями, то сейчас стоит их пересматривать как минимум ежегодно. Для этого необходимо изучать, как меняются требования, какие новые технологии и методики появляются в образовании, собирать обратную связь от студентов. Мы используем датацентричный подход: собираем и анализируем данные, в том числе о результатах обучения, и на их основе постоянно обновляем содержание наших программ.

Однако образовательные учреждения сталкиваются с устаревшими государственными стандартами, согласно которым программы регулярно обновлять сложно. Мы ожидаем, что Министерство науки и высшего образования РФ учтет изменения внешней среды и позволит образовательным учреждениям корректировать программы в процессе обучения, как того требует реальность.

Какой должна быть идеальная модель взаимодействия вузов и минобрнауки?

Ксения Ткачева: Одна из проблем российских вузов - подготовка невостребованных на рынке труда специалистов, переподготовкой которых занимаются уже работодатели. Основные причины - это медленное обновление стандартов подготовки кадров, зарегулированность деятельности вузов со стороны профильных министерств и проверяющих органов. Поэтому образовательным учреждениям приходится уделять больше внимания подготовке необходимых документов в ущерб работе с содержанием программ и развитию востребованных компетенций.

Образовательным учреждениям приходится уделять больше внимания подготовке необходимых документов в ущерб работе с содержанием программ и развитию востребованных компетенций

Чтобы изменить ситуацию, нужно снижать регуляторное давление на университеты и переходить к управлению образовательным процессом на основе данных. Для этого в марте 2021 года была запущена цифровая трансформация вузов, появилась должность "цифрового" проректора - CDTO.

Можно ли рассматривать компетенции в сфере цифровой трансформации как универсальный навык - без привязки к отраслям?

Ксения Ткачева: Невозможно подготовить "универсального солдата", специализация очень важна. Если человек имеет отраслевой опыт работы, знаком с нормативными документами, технологическими приоритетами, он изначально обладает конкурентными преимуществами. При этом развитые "гибкие" навыки, готовность учиться, адаптироваться к изменениям, базовые знания в области цифровой трансформации позволяют людям быстрее осваивать специфику другой отрасли.

Обучение в нашем центре основано на модели компетенций команд цифровой трансформации в системе государственного управления, программы разработаны в соответствии с целями федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". В первую очередь слушатели изучают приоритетные сквозные технологии, управление на основе данных, обеспечение информационной безопасности, разработку цифровых сервисов. Также мы делаем акцент на развитии "гибких" навыков - эмоционального интеллекта, методов управления командами цифровой трансформации.

Сколько руководителей цифровой трансформации уже прошли обучение? Были ли случаи, когда карьера ваших выпускников резко пошла в гору?

Ксения Ткачева: С 2019 года отбор на обучение по образовательным программам прошли 23 тысячи человек. Карьерные успехи руководителей и специалистов цифровой трансформации - это в первую очередь их личные достижения. А наш центр формирует среду для обучения востребованным цифровым компетенциям и обмена опытом с коллегами.

Среди наших выпускников представители высшего руководства федеральных ведомств: МЧС России, минспорта, минэнерго и минприроды, Росстата, Рослесхоза, Роспатента, Росприроднадзора, Ростехнадзора и других. Мы разработали программы повышения квалификации для руководителей региональных органов власти, которые реализуют отраслевые проекты цифровой трансформации, и для специалистов среднего звена, участвующих в разработке электронных госуслуг и цифровых решений.

В каких отраслях или регионах, на каких уровнях руководящей вертикали сейчас наблюдается дефицит "цифровых" кадров?

Ксения Ткачева: По данным центра оценки и кадрового развития специалистов в сфере цифровой трансформации, который входит в структуру нашего центра, ведомства заинтересованы в руководителях проектов, начальниках отделов информационной безопасности и эксплуатации IT-инфраструктуры. Кадровый вопрос остро стоит в организациях, в которых требуется доработка информационной архитектуры: не хватает системных и бизнес-аналитиков, разработчиков, технических писателей.

Специалистов с большим опытом привлекать трудно, поскольку их заработная плата в среднем на треть ниже, чем на аналогичных позициях в бизнесе. Интересу со стороны сильных кандидатов не способствуют и сроки приема специалистов на государственную службу - от одного до двух месяцев.

Вы получили за последний год большой опыт онлайн-обучения. Есть ли, на ваш взгляд, перспективы у очного обучения?

Ксения Ткачева: Безусловно, есть. Многое зависит от мотивации слушателей. В 2020 году мы запустили дистанционные программы и заметили, что для заинтересованных слушателей формат не имеет значения. Но для менее мотивированных эта разница оказывается критичной. Их легче вовлечь в процесс обучения в очном формате: донести новые смыслы, вдохновить на изменения, сделать сторонниками цифровой трансформации. Заинтересовать человека в процессе онлайн-обучения, даже используя интерактивные методики, очень сложно: дома на него воздействует множество отвлекающих факторов. Поэтому для нас дистанционный формат - это скорее дополнительная сложность.

На какие примеры международного образовательного опыта ориентируется центр?

Ксения Ткачева: Увы, в публичном доступе мало информации, как реализуются программы подготовки для госслужащих в других странах. Сфера образования быстро меняется, команда центра регулярно изучает опыт российских и международных организаций, ведущих мировых вузов и внедряет лучшие практики в программы.

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2021-й объявлен Годом науки и технологий, и в нем особое внимание уделяется цифровизации во всех сферах. Увеличение бюджетных мест затронуло практически все университеты, обучающие студентов по программам в сфере IT.

Московский финансово-юридический университет МФЮА, например, получил дополнительные бюджетные места по всем IT-направлениям: "Информатика и вычислительная техника", "Прикладная информатика", "Информационные системы и технологии". Введение вариативного предмета ЕГЭ также позволит привлечь больше абитуриентов. Чтобы поступить на эти направления в МФЮА, помимо русского языка и математики, можно сдать экзамен по информатике или физике.

Несмотря на высокую востребованность ИТ-специальностей, не каждому дано стать программистом или системным администратором. Профессия юриста и экономиста вряд ли выйдет из топ-5 востребованных специальностей, потому что как минимум каждая коммерческая компания нуждается в финансовом планировании и защите прав, не говоря уже о работе государственных органов, банков и прочих структур, трудоустраивающих выпускников с профильным образованием. Но и им также требуется знание ИТ-технологий, так как каждый специалист нуждается в постоянном совершенствовании своих навыков, ведь время не стоит на месте - растет конкуренция, расширяется перечень необходимых профессиональных компетенций. Поэтому ведущие университеты отраслей также растут для своих студентов. Так, в университете МФЮА более 60 процентов преподавателей - практикующие специалисты из бизнес-среды, а остальные посвящают себя исследовательским работам для продвижения науки вперед.