До Ржевского мемориала пойдут поезда

Депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, а также заместитель Государственного секретаря - член Постоянного Комитета Союзного государства Виктор Сиренко посетили Ржевский мемориал Советскому солдату. Они возложили цветы к монументу и почтили память солдат, погибших в сражениях под Ржевом в 1942-1943 годах.

Накануне, 19 апреля, итоги выполнения проектов Союзного государства парламентарии обсудили в ходе заседания Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Депутаты отметили, что одной из приоритетных задач в работе Комиссии остается деятельность по сохранению памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества и созданию памятных мест, связанных с историей Беларуси и России.

А теперь еще об одном важном событии: совсем скоро, 29 апреля, намечено торжественное открытие железнодорожной станции в двух километрах от мемориала. Конечно же, туристам будет значительно проще добираться до музейного комплекса. Этой новостью поделился с "СОЮЗом" председатель Собрания депутатов Ржевского района Валерий Румянцев. "9 мая ждем прибытие первого поезда", - сообщил он. Здание станции уже обшивается декоративными панелями, вдоль него высажены красивые мохнатые туи... Пока же добраться до грандиозного мемориального комплекса подо Ржевом можно на автомобиле или купив билет на автобусную экскурсию.

18 апреля у Ржевского мемориала Советскому солдату состоялось торжественное открытие Международной военно-исторической экспедиции "Ржев. Калининский фронт". Главный специалист департамента поисковой и реконструкторской работы Российского военно-исторического общества Андрей Семенов рассказал о том, как идут поисковые работы. Все места в лагере поисковиков на сегодня заполнены, ребята трудятся в любую погоду: "Накануне подняли останки 16 военнослужащих и 5 медальонов, два из них идентифицированы".

Железнодорожную станцию у Ржевского мемориала планируется открыть 29 апреля этого года

За пять лет на месте Ржевской битвы были найдены и с почестями захоронены на мемориальном кладбище Ржева 2069 бойцов и командиров Красной Армии, установлены имена 107 защитников Отечества, считавшихся пропавшими без вести. Удалось найти родственников 25 красноармейцев, погибших на ржевской земле. Были подняты фрагменты двух самолетов времен Великой Отечественной войны - Як-1 и МиГ-3, по номерным деталям самолетов установлены имена погибших летчиков...

Говоря о проекте, заместитель директора департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Антон Кузнецов подчеркнул его уникальность и важность для патриотического воспитания молодежи.

Прямая речь

Игорь Руденя, губернатор Тверской области:

- Военно-историческая экспедиция проходит на тверской земле с 2016 года. Во второй раз она разместилась рядом с Ржевским мемориалом Советскому солдату - символом нашей общей памяти о героизме защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. Уверен, что найденные во время экспедиции свидетельства ожесточенных кровопролитных боев подо Ржевом пополнят музейную экспозицию мемориального комплекса.