Экс-полицейский Шовин признан виновным в убийстве Флойда

По окончании долгого обсуждения присяжные в суде Миннеаполиса признали Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, передает РИА Новости.

Бывший полицейский признан виновным по всем трем пунктам - убийство второй степени, убийство третьей степени и непредумышленное убийство второй степени. Приговор будет оглашен через несколько недель. Максимальный срок, который грозит Шовину - 40 лет тюремного заключения.

Напомним, что трагический инцидент, который привел к смерти чернокожего американца Джорджа Флойда, произошел в мае прошлого года. История вызвала колоссальный резонанс не только в США, но и в ряде других стран.