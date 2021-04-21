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Рубрика: В мире

Экс-полицейский Шовин признан виновным в убийстве Флойда

По окончании долгого обсуждения присяжные в суде Миннеаполиса признали Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, передает РИА Новости.

Фото: REUTERS/Mike Segar
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Бывший полицейский признан виновным по всем трем пунктам - убийство второй степени, убийство третьей степени и непредумышленное убийство второй степени. Приговор будет оглашен через несколько недель. Максимальный срок, который грозит Шовину - 40 лет тюремного заключения.

Напомним, что трагический инцидент, который привел к смерти чернокожего американца Джорджа Флойда, произошел в мае прошлого года. История вызвала колоссальный резонанс не только в США, но и в ряде других стран.

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