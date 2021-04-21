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21.04.2021 21:08
Рубрика: Власть

Экс-премьер Японии: Россия присоединила Крым на правовых основаниях

Текст: Диана Ковалева

РФ присоединила Крым на правовых основаниях, и антироссийские санкции западных держав необоснованы. Об этом заявил бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма.

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"Крым перешел к России на правовых основаниях. Это (воссоединение - прим. "РГ") стало следствием уважения народа, проживающего на этой территории. Необоснованные экономические санкции, которые вводят западные державы, носят антироссийский характер", - сказал Хатояма в ходе выступления на заседании международного круглого стола, организованном Российским историческим обществом.

Политик также указал на деструктивные действия Вашингтона, которые заключаются, в частности, в поведении американских военных на территории Японии, нарушающем ее суверенитет и целостность. По мнению экс-премьера, отношения Москвы и Токио играют огромную роль в обеспечении безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и им необходимо объединяться для создания баланса "на фоне наращивания американского влияния, которое носит деструктивный характер".

Хатояма также поблагодарил российскую сторону за готовность к диалогу и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений РФ и Японии.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Восточная Азия Япония Присоединение Крыма к России

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