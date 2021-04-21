Экс-премьер Японии: Россия присоединила Крым на правовых основаниях

РФ присоединила Крым на правовых основаниях, и антироссийские санкции западных держав необоснованы. Об этом заявил бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма.

"Крым перешел к России на правовых основаниях. Это (воссоединение - прим. "РГ") стало следствием уважения народа, проживающего на этой территории. Необоснованные экономические санкции, которые вводят западные державы, носят антироссийский характер", - сказал Хатояма в ходе выступления на заседании международного круглого стола, организованном Российским историческим обществом.

Политик также указал на деструктивные действия Вашингтона, которые заключаются, в частности, в поведении американских военных на территории Японии, нарушающем ее суверенитет и целостность. По мнению экс-премьера, отношения Москвы и Токио играют огромную роль в обеспечении безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и им необходимо объединяться для создания баланса "на фоне наращивания американского влияния, которое носит деструктивный характер".

Хатояма также поблагодарил российскую сторону за готовность к диалогу и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений РФ и Японии.