Эксперты назвали города, куда стали чаще переезжать ради работы

За два года доля россиян, переехавших ради работы в другой регион, выросла на 4% и составляет теперь 35%, а в целом покинуть насиженные места и трудиться вдали от дома готовы 73% опрошенных, что на 13% больше, чем в 2019 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования кадрового агентства "Рекадро", проведенного специально для "РГ".

Вопреки пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, а также развитию технологии удаленной занятости, люди все чаще устраиваются на работу в Москву (43% в 2021 году, рост за два года на 4%), Петербург (17%, сокращение на 2%), Краснодар (12%, рост на 6%), Сочи (9%, рост на 5%), Казань (9%, рост на 1%) и другие города. Правда, есть и обратный поток: возможность работать удаленно позволила уехать на малую родину 24% из тех, кто прежде отправился работать вдали от дома, но затем решил вернуться в свой город.

Если в столицы чаще всего переезжают руководители высшего звена - 21% из людей этой профессиональной категории выбрали Москву и 14% Петербург, то для рабочих весьма притягателен Сочи - 7% переездов таких профессионалов имеют целью этот город-курорт.

"Причины переезда остались прежними - низкий уровень дохода, отсутствие возможностей профессионального и карьерного развития и плохое состояние экономики в родном регионе, - отмечают аналитики "Рекадро". - При этом больше половины переехавших работников смогли закрепиться на новом месте, их доля выросла за два года на 15%. Терпят фиаско и возвращаются домой 19% отважившихся на переезд в другой город".

Кроме высокой зарплаты, на переезд ради работы может подтолкнуть хороший уровень жизни на новом месте, комфортный климат и благоприятная экологическая ситуация, отмечают исследователи.