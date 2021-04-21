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Текст:   Марина Трубилина 
02:00 21.04.2021

Эксперты предложили создать маркетплейс для застройщиков

Унифицировать процедуру предоставления проектного финансирования и отменить финансовые ограничения для господдержки низкомаржинальных проектов предлагает Комиссия по проектному финансированию Общественного совета Минстроя.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Для расширения проектного финансирования необходимо отладить механизмы взаимодействия отрасли и банков, отметил по итогам заседания комиссии ее председатель Рифат Гарипов. Более половины застройщиков (54,2%) в прошлом году считали актуальной проблему высоких расходов и затянутых сроков рассмотрения проектного финансирования. На площадках Общественного совета не раз обсуждалась необходимость унификации процедур получения проектного финансирования. По итогам последнего заседания эксперты подготовят предложения по унификации процедуры предоставления проектного финансирования, по установлению единого перечня требований к застройщикам со стороны банков, по развитию онлайн-сервисов для получения кредитов в электронном виде.

Фото: istockphoto
На счета эскроу перешли две тысячи застройщиков

"Еще одно предложение экспертов - установление предельных сроков рассмотрения заявок на финансирование - уже получило отклик ЦБ: регулятор рекомендовал кредитным организациям рассматривать заявки на одобрение финансирования застройщиков и последующее открытие счетов эскроу в течение 35-40 дней", - отметил Гарипов.

Также на заседании предложили увеличить предельную стоимость низкомаржинальных проектов, которые могут получить государственные субсидии. Сейчас для них установлена планка в 500 миллионов рублей. "Мы же предлагаем поднять ее до двух миллиардов рублей или отменить полностью. Это связано с высокой стоимостью строительства в регионах с низомаржинальной застройкой. По нашим расчетам, эта мера позволит увеличить объемы строительства по России на 10-20%", - добавил Гарипов.

Кроме того, эксперты предложили сформировать единый информационный портал в качестве финансово-строительного маркетплейса. На нем должна быть возможность загрузки документов в режиме "одного окна" и единая унифицированная форма финансовой модели проекта.

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