Эксперты предложили способ улучшить сервис на российских курортах

Новости

Косачев прокомментировал Послание президента Федеральному Собранию 15:47
"ЕР" создаст рабочие группы по каждому направлению Послания президента 15:43
В Москвы задержан мошенник, провернувший аферу на 4 млн рублей 15:42
Послание президента Федеральному Собранию продолжалось 78 минут 15:31
Курс рубля вырос на фоне Послания Путина 15:21
"ЕР": Послание президента войдет в предвыборную программу партии 15:19
Переговоры Путина и Лукашенко пройдут в Москве 22 апреля 15:15
Чернышенко: Нацпроект по туризму запустят в ближайшее время 15:15
"Милан" стал девятым футбольным клубом, покинувшим Суперлигу 15:14
Геодезисту из Петербурга дали условный срок за разглашение гостайны 15:06
Минпросвещения: На базе педагогических вузов создаются "Кванториумы" 15:00
Сотрудников посольства РФ в Турции начали вакцинировать "Спутником V" 14:59
Путин потребовал ввести в промышленных центрах квоты на выбросы газов 14:55
МИД РФ вызвал замглавы посольства США 14:42
Силуанов рассказал, куда вложат деньги из ФНБ 14:41
В Казани из здания суда сбежал осужденный 14:37
Абрамченко: Мы создадим систему управления климатическими рисками 14:35
Единственная польская подлодка отказалась стрелять 14:34
Путин не исключил изменения в налоговом законодательстве 14:31
В Роспотребнадзоре оценили возможность создания тест-системы для инфекции за 4 дня 14:31
Хуснуллин: Необходимость в масштабном строительстве дорог будет еще 20 лет 14:31
Турбюро в Мюнхене поставило на поток прививочный туризм в Россию 14:09
Федеральную доплату будут получать кураторы 104 365 групп в колледжах 14:07
Индонезийская подлодка перестала выходить на связь у берегов Бали 14:06
Права и привилегии Сирии в ОЗХО приостановили 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
21.04.2021 14:51
Рубрика: Экономика

Эксперты предложили способ улучшить сервис на российских курортах

Текст: Евгений Гайва
Российские курорты пока уступают зарубежным по уровню сервиса из-за дефицита квалифицированных кадров, считают представители туриндустрии. Для повышения качества обслуживания они предложили включить в нацпроект по туризму создание территориальных образовательных центров.

В документах нацпроекта предполагается создание центра развития кадрового потенциала туриндустрии на базе одного из существующих университетов. Но готовить кадры нужно там, где живут люди, отметил почетный президент Российского союза туриндустрии, кандидат экономических наук Сергей Шпилько на площадке VI международного форума "Туризм: Наука и образование". В России остро ощущается дефицит квалифицированных кадров в туризме, заметил он. Например, остро не хватает врачей-курортологов, рекреационных педагогов, аниматоров, водителей автобусов, гидов со знанием иностранного языка.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин предложил продлить программу туристического кешбэка до конца года

Один вуз не справится с подготовкой необходимых кадров, считает ректор Российской международной академии туризма Евгений Трофимов. "Ряд известных руководителей образовательных организаций и туристского бизнеса обратились к руководству Федерального агентства по туризму с просьбой рассмотреть предложение о создании территориальных образовательных центров ускоренной и практико-ориентированной подготовки специалистов туриндустрии в каждой туристически привлекательной макротерритории на базе ведущих университетов и колледжей", - сказал он.

В нацпроекте будет поставлена задача увеличить к 2030 году количество внутренних турпоездок до 140 млн, а количество рабочих мест в туризме и смежных отраслях - с 2,5 млн до 4,7 млн. Решить эти задачи также будет сложно без повышения качества обслуживания и формирования доступных цен, заметил Трофимов.

Кроме того, в России необходимо развивать систему "все включено", что будет способствовать повышению привлекательности внутреннего туризма для семей с детьми. Пока в России всего не более трех десятков отелей работают по этой системе. Критическим также остается вопрос налога на имущество. При ставке налога в 2,2% его доля в операционных расходах недавно введенного отеля достигает 20%, заметил Трофимов. Для развития туриндустрии можно было бы освободить от уплаты этого налога отели на несколько лет после запуска.

Одним из приоритетов развития туристской отрасли России является мониторинг качества услуг, отметила заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева. Роскачество сейчас совместно с Ростуризмом разрабатывает систему комплексной оценки качества услуг. Предполагается оценка по четырем параметрам, включая здоровье, безопасность окружающей среды, качество подготовки персонала и качество бизнеса, рассказала она.

Высокий сезон на российских черноморских курортах начнется в мае

В конечном итоге, российскому турбизнесу нужно стремиться к тому, чтобы хоть чем-то восхитить туристов, и обязательно избегать того, чтобы вызвать разочарование, подчеркнула Михалева. По данным международных исследований, восхищенный клиент расскажет о своем опыте восьми знакомым, а разочарованный - шестнадцати, привела данные представитель Роскачества. "Как и в любой экономике впечатлений самым страшным является разочарование, а ключевым является качество и положительные эмоции", - сказала Михалева.

Экономика Туризм Госфонды и контрольные органы Роскачество Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

Главное сегодня

Путина возмутило содержание некоторых учебников
Путин призвал россиян привиться: Другого пути нет
МИД РФ вызвал замглавы посольства США
"Роскосмос" запланировал вывод на орбиту новой российской станции к 2030 году
Разведывательный беспилотник США пролетел недалеко от Крыма
Эксперт оценил последствия санкций для экономики России
В Роструде напомнили, как россияне будут отдыхать на майские праздники