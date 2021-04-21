Эксперты предложили способ улучшить сервис на российских курортах

Российские курорты пока уступают зарубежным по уровню сервиса из-за дефицита квалифицированных кадров, считают представители туриндустрии. Для повышения качества обслуживания они предложили включить в нацпроект по туризму создание территориальных образовательных центров.

В документах нацпроекта предполагается создание центра развития кадрового потенциала туриндустрии на базе одного из существующих университетов. Но готовить кадры нужно там, где живут люди, отметил почетный президент Российского союза туриндустрии, кандидат экономических наук Сергей Шпилько на площадке VI международного форума "Туризм: Наука и образование". В России остро ощущается дефицит квалифицированных кадров в туризме, заметил он. Например, остро не хватает врачей-курортологов, рекреационных педагогов, аниматоров, водителей автобусов, гидов со знанием иностранного языка.

Один вуз не справится с подготовкой необходимых кадров, считает ректор Российской международной академии туризма Евгений Трофимов. "Ряд известных руководителей образовательных организаций и туристского бизнеса обратились к руководству Федерального агентства по туризму с просьбой рассмотреть предложение о создании территориальных образовательных центров ускоренной и практико-ориентированной подготовки специалистов туриндустрии в каждой туристически привлекательной макротерритории на базе ведущих университетов и колледжей", - сказал он.

В нацпроекте будет поставлена задача увеличить к 2030 году количество внутренних турпоездок до 140 млн, а количество рабочих мест в туризме и смежных отраслях - с 2,5 млн до 4,7 млн. Решить эти задачи также будет сложно без повышения качества обслуживания и формирования доступных цен, заметил Трофимов.

Кроме того, в России необходимо развивать систему "все включено", что будет способствовать повышению привлекательности внутреннего туризма для семей с детьми. Пока в России всего не более трех десятков отелей работают по этой системе. Критическим также остается вопрос налога на имущество. При ставке налога в 2,2% его доля в операционных расходах недавно введенного отеля достигает 20%, заметил Трофимов. Для развития туриндустрии можно было бы освободить от уплаты этого налога отели на несколько лет после запуска.

Одним из приоритетов развития туристской отрасли России является мониторинг качества услуг, отметила заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева. Роскачество сейчас совместно с Ростуризмом разрабатывает систему комплексной оценки качества услуг. Предполагается оценка по четырем параметрам, включая здоровье, безопасность окружающей среды, качество подготовки персонала и качество бизнеса, рассказала она.

В конечном итоге, российскому турбизнесу нужно стремиться к тому, чтобы хоть чем-то восхитить туристов, и обязательно избегать того, чтобы вызвать разочарование, подчеркнула Михалева. По данным международных исследований, восхищенный клиент расскажет о своем опыте восьми знакомым, а разочарованный - шестнадцати, привела данные представитель Роскачества. "Как и в любой экономике впечатлений самым страшным является разочарование, а ключевым является качество и положительные эмоции", - сказала Михалева.