Эксперты призвали расширить круг лиц для диспансеризации в 2021 году

Программа диспансеризации в полном объеме и для всех возрастных групп должна возобновиться в России с 1 июля 2021 года - такое поручение президент дал правительству и главам регионов. Эксперты страховых медицинских организаций предлагают расширить круг лиц для прохождения диспансеризации в 2021 году, включив в нее тех, кто не смог этого сделать из-за пандемии в прошлом году.

"В 2020 году многие россияне в силу эпидемиологической обстановки не смогли пройти положенную для их возраста диспансеризацию. Предлагаем Минздраву России это учесть и расширить круг лиц для ее прохождения и в этом году. Сейчас право пройти бесплатную диспансеризацию имеют граждане в возрасте 18-39 лет 1 раз в 3 года, а в возрасте 40 лет и старше - ежегодно. Соответственно, многие просто не смогли получить необходимую диагностику", - отмечает член рабочей группы по развитию ОМС Всероссийского союза страховщиков Елена Третьякова.

Напомним, что с 11 августа 2020 года вступил в силу закон с поправкой в Трудовой кодекс, по которому все работающие россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной для прохождения диспансеризации.

Диспансеризация проходит в два этапа, напоминают в ВСС. В первый этап диспансеризации включены все необходимые исследования в полном объеме для выявления наиболее распространенных онкологических заболеваний на ранних стадиях. Это онкоскрининги на выявление рака толстого кишечника, рака предстательной железы у мужчин, рака шейки матки и молочных желез у женщин, а также злокачественных новообразований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Для своевременной диагностики заболеваний легких проводится флюорография или рентгенография.

"Если после первого этапа потребуются дополнительные обращения к специалистам для уточнения диагноза, назначается второй этап диспансеризации - вам должны об этом сообщить. При наличии медицинских показаний - если врач посчитает необходимым - на втором этапе диспансеризации могут быть назначены дополнительные инструментальные исследования", - подчеркнула Елена Третьякова.