Глава Минприроды: Климат планеты не должен зависеть от войн и санкций

У климата нет разделения на государства, это общий климат планеты, который не должен зависеть от торговых войн и санкций, отметил в беседе с журналистами после оглашения послания президента Федеральному собранию глава Минприроды Александр Козлов.

В своем послании глава государства поставил задачу сделать так, чтобы накопленный в стране объем чистой эмиссии парниковых газов в предстоящие 30 лет был меньше, чем в Евросоюзе.

"По данным Росгидромета, темпы потепления в России почти в 3 раза быстрее, чем в мире, - сообщил Александр Козлов. - Мы должны адаптироваться к изменениям климата. Планы по такой адаптации будут утверждены у отраслевых ведомств и у всех 85-ти регионов".

Кроме того, необходимо защитить углеродоёмкий российский экспортный потенциал, подчеркнул глава Минприроды. Тем самым крупнейшие угольные, металлургические, нефтеперерабатывающие и другие предприятия будут выведены из зоны риска, возникающего из-за усиления международного климатического регулирования.

"По предварительным оценкам, негативный эффект от углеродного налога ЕС для российских экспортёров может превысить три миллиарда евро в год", - сказал Александр Козлов.

Глава Минприроды считает, что основой для изменения экономического уклада станет законопроект об ограничении выбросов парниковых газов и стратегия низкоуглеродного развития. Также будет запущена обязательная углеродная отчётность и её государственный учет, предупредил министр. Кроме того, будет сформирована инфраструктура для регистрации и верификации климатических проектов, а также торговли углеродными единицами, добавил он.