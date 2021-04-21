Онлайн-трансляция Послания президента Федеральному Собранию

Сегодня в полдень президент России Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному Собранию. В этом году выступление с обращением к парламентариям пройдет в центральном выставочном зале "Манеж".

Глава государства начал готовиться к оглашению Послания еще в марте. На недавнем совещании с руководством правительства он заявил, что в этом году в его выступлении будут обозначены стратегические ориентиры развития страны и важнейшие задачи для совместной работы федерального центра и регионов. Чуть позже, на другом совещании с администрацией Кремля и кабмином глава государства отметил, что важнейшими направлениями являются социальная сфера и инфраструктурные проекты.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что президент дописывает речь в день, предшествующий Посланию, или даже в ночь перед ним. В результате некоторые части его выступления звучат неожиданно для высокопоставленных чиновников.

В этом году на мероприятие аккредитованы около 400 журналистов российских и зарубежных СМИ. Несмотря на пандемию, они смогут пообщаться с участниками: условием допуска на мероприятие и для представителей прессы, и для парламентариев стали три теста на коронавирус.