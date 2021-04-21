Глобальное потепление отбросит Землю в эпоху палеоцена

Уже в обозримом будущем из-за непрекращающихся выбросов парниковых газов Земля достигнет показателей которые отмечались на планете 35 миллионов лет назад.

По мнению ученого Института физики атмосферы РАН Александра Чернокульского, которое публикует РИА Новости, глобальная температура растет по самому худшему сценарию.

Эксперт изучил научные данные показателей температуры за семь миллионов лет и на основании индикаторов климатических показателей делает вывод, что человечество продолжает идти по прежнему пути, количество антропогенных выбросов парниковых газов не снижается. А это означает, что глобальное потепление вернет планету на 35 миллионов лет назад, а именно в эпоху палеоцена.

Тогда на Земле была совершенно другая растительность. Не было такого количества ледников, другим был уровень океана, сам химический состав атмосферы. И даже материки располагались иначе, нежели теперь.

За 66 миллионов лет (эпоха кайнозоя) глобальный климат резко менялся несколько раз. В начале эпохи он был сравнительно теплым, на рубеже палеоцена и эоцена (55 миллиона лет) стал очень жарким, в конце эоцена (34 миллиона) - опять теплым, в олигоцене и миоцене (23 миллиона) - холодным, наконец, в плиоцене и плейстоцене (2,4 миллиона лет - 11,7 тысячи лет) - ледниковым.

Сейчас мы живем в умеренно теплую фазу этого ледникового периода (голоцена), но уверенно движемся к палеоцену, когда океан поглотил из атмосферы 14,9 квадриллиона метрических тонн углерода, что резко повысило кислотность воды и вызвало глобальную экологическую катастрофу - вымирание многих видов животных.