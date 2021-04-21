В Турции раскопали храм бога войны и покровителя царства Урарту

В Турции археологи раскопали храм под открытым небом, возраст которого оценивается примерно в 2800 лет. Он действовал в эпоху процветания могущественного царства Урарту.

Как сообщает Hurriyet Daily News, храм под открытым небом эпохи царства Урарту был обнаружен на востоке Турции, в провинции Элазыг. Возраст объекта составляет около 2800 лет.

Археологи обнаружили его при проведении раскопок в исторической крепости Харпут. Это был храм под открытым небом. Он включал в себя две площадки для принесения в жертву животных, одна из которых была прямоугольной, а вторая - овальной.

В храме имелись сиденья, ступени, ниши и полости разной формы и размера, предназначенные для различных целей. Ученые предполагают, что это место веками использовалось для проведения религиозных церемоний.

Как отметил профессор Исмаил Айтач, руководивший раскопками, в крепости Харпут ранее были обнаружены следы многих цивилизаций, начиная с древнейших.

Новое открытие говорит о том, что в эпоху расцвета могущественного царства Урарту этот район также имел большое культурное значение. Всего в крепости Харпут были найдены три священных места. Однако обнаруженный храм под открытым небом явно был наиболее важным из них.

"Попасть в это святилище можно было с запада, поднявшись по 30 ступеням, - говорит профессор Айтач. - На вершине имелась "тронная секция", по обе стороны от которой находились барельефы. Кроме того, на севере и юге располагались своего рода зоны для отдыха, на которые также можно было подняться по ступеням".

Священник, который проводил церемонию, находился на самом высоком уровне, он явно всегда возвышался над остальными. Чуть ниже располагались площадки для жертвоприношений. Пришедшие же в храм люди наблюдали за ритуалом с нижних ступеней.

По словам археолога, храм занимал большую площадь, а это является признаком того, что жители Урарту высоко ценили стоявшую здесь крепость. Кроме того, учитывая размер и некоторые особенности архитектуры, можно предположить, что храм использовался не в будни, а только в особо важные с точки зрения верований дни.

"Мы считаем, что здесь проводились церемонии во имя Халди - бога войны, - говорит Айтач. - Но поскольку урартцы были политеистами (последователями религии, признающей множество различных богов), есть вероятность, что статуи других богов и богинь также находились здесь, они стояли в разных нишах".