На дне Галилейского моря обнаружен идеально круглый древний объект

В Израиле археолог Майкл Фрейкман из Университета Ариэля и геофизик Шмуэль Марко из Тель-Авивского университета представили новое исследование, посвященное идеально круглой древней структуре на дне Галилейского моря. Они считают, что именно этот объект был описан в легенде об Акхате.

Об открытии рассказывает The Jerusalem Post. Авторы работы предложили оригинальную интерпретацию функционального назначения загадочного объекта, обнаруженного на дне озера Кинерет в Израиле, которое также называют Галилейским морем.

Речь идет об идеально круглой, как отмечают исследователи, структуре, расположенной на глубине 12 метров. Ее диаметр составляет около 50 метров. Подводные исследования ученые пока там не проводили. Для своей работы они использовали гидролокатор. Кроме того, были отобраны образцы донных отложений, анализ которых помог датировать структуру.

Оказалось, что ее возраст составляет не менее 4000 лет, причем ученые не исключают, что она может быть еще старше. Установлено, что данный объект был построен из базальтовых валунов размером до одного метра.

Ранее было высказано предположение, что это может быть знаменитый колодец Мириам, старшей сестры Моисея. Некоторые ученые даже предположили, что этот колодец и есть тот самый неиссякаемый источник воды, который сопровождал евреев на протяжении всего их 40-летнего путешествия по безводной пустыне.

Однако в новом исследовании ученые предлагают и новую интерпретацию. По их мнению, найденный объект может служить доказательством 3500-летней легенды о Акхате. Это один из самых известных угаритских текстов. Поясним, что на угаритском языке говорили в ханаанском городе-государстве Угарит, который был расположен на территории современной Сирии.

Согласно легенде, царь Даниэл молит богов подарить ему сына. Боги услышали его, родившегося ребенка называют Акхатом. От богов он получает волшебный лук и становится знаменитым охотником. Это вызывает зависть у богини Анат, которая просит его отдать ей свое оружие, обещая баснословные награды. Когда Акхат отказывается, Анат нанимает убийцу.

"Когда Даниэл узнает о том, что его сына убили где-то очень далеко, он начинает странствовать по разным местам в поисках его тела, и это та часть легенды, которая имеет отношение к нашему исследованию, - говорит Фрейкман. - В древнем тексте описаны два моря. Одно из них - это явно Средиземное море. А другим может быть только Кинерет".

В легенде сказано, что в конце концов Даниэл нашел тело своего сына Акхата и похоронил его. Изучив несколько работ, посвященных географическим аспектам мифа и написанных еще до того, как был обнаружен затопленный памятник, Фрейкман пришел к смелому выводу: по его мнению, найденная на дне структура могла представлять собой место захоронения, описанное в легенде. Но как же это захоронение оказалось глубоко на дне?

"Нам известно, что примерно в третьем тысячелетии до нашей эры на Ближнем Востоке затянулся период ужасной засухи и опустынивания, - объясняет Фрейкман. - Озеро Кинерет в то время значительно высохло и сократилось по площади своего зеркала. Поэтому, вероятно, когда была построена эта структура, здесь была суша".

Угаритский текст, описывающий миф об Акхате, восходит к XIV веку до нашей эры. То есть, он появился через несколько столетий после постройки затопленного сооружения. Однако, по словам Фрейкмана, известно множество случаев, когда мифы и легенды были вдохновлены гораздо более древними явлениями. Задача этих легенд и заключалась в том, чтобы их объяснить.

"В будущем мы намерены провести подводные исследования, включая точное картографирование и ультразвуковое сканирование памятника, чтобы определить, скрывает ли он внутри погребальную камеру, и, возможно, раскопать ее", - резюмирует Фрейкман.