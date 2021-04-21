Индонезийская подлодка перестала выходить на связь у берегов Бали

Военно-морские силы Индонезии ведут поиски 53 человек, которые находятся на борту подводной лодки, переставшей выходить на связь у берегов острова Бали. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на военных.

Речь идет об аппарате KRI Nanggala 402, который был произведен в Германии в 1981 году и на момент пропажи связи проводил тренировочные пуски торпед в водах у острова Бали. В положенное время подлодка не сообщила о результатах учений.

Власти Индонезии обратились к Австралии и Сингапуру с просьбой помочь в проведении поисков.