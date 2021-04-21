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Рубрика: В мире

Утром - деньги...

Итальянские отельеры "подвесили отпуск"
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8438)
До начала туристического сезона в Италии остались считаные недели, но об официальном открытии границ для иностранных путешественников пока речь не идет.

Чтобы удержаться на плаву после годичного простоя, местные предприниматели, работающие в сфере гостиничного бизнеса, вынуждены внедрять оригинальные инициативы. Фабрицио и Аида - владельцы отеля типа "B&B" в историческом центре Неаполя - не на шутку вдохновились стародавней традицией "каффе соспезо" ("подвешенного кофе"), согласно которой посетитель в неапольских барах оплачивает свою чашку кофе и дополнительную, оставляя ее тем, кто не может позволить себе за нее заплатить.

Отельеры решили запустить программу "подвешенный отпуск", исходя из которой они предлагают всем тем, кто по-настоящему любит Италию и Неаполь, заплатить за ночь в отеле сегодня, чтобы отдохнуть в нем, когда будет возобновлен международный туризм. Призыв сработал - за считаные дни в краудфандинге приняли участие 140 человек, благодаря которым "B&B" получил в виде депозита внушительную сумму - 12 тысяч евро.

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