Приказ Следственного департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации от 15 апреля 2021 г. N 24 г. Москва от "О внесении изменений в приказ Следственного департамента МВД России от 8 ноября 2011 г. N 58"

Внести в приказ Следственного департамента МВД России от 8 ноября 2011 г. N 58 "О процессуальных полномочиях руководителей следственных органов" следующие изменения:

1. В пункте 1 слова "(приложение N 1)" исключить.

2. В подпункте 1.1:

2.1. В абзаце первом слова "заместителю начальника управления - начальнику 1 отдела (по расследованию особо важных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности, коррупционной направленности) заменить словами "заместителю начальника управления - начальнику 1 отдела (по расследованию особо важных дел о преступлениях в сфере экономики)".

2.2. В абзаце втором слова "заместителю начальника управления - начальнику 1 отдела (по расследованию особо важных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, связанного с их контрабандой)" заменить словами "заместителю начальника управления - начальнику 1 отдела (по расследованию особо важных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий)".

3. В пункте 2 слова "(приложение N 2)" исключить.

4. В пункте 3 слова "(приложение N 3)" исключить.

5. В пункте 4 слова "(приложение N 4)" исключить.

6. В пункте 5 слова "(приложение N 5)" исключить.

7. В пункте 7 слова "(приложение N 6)" исключить.

8. В пункте 8 слова "(приложение N 7)" исключить.

9. В пункте 9 слова "(приложение N 8)" исключить.

10. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. В следственных управлениях (отделах, отделениях, группах) управлений (отделов) Министерства внутренних дел Российской Федерации по иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, по федеральным территориям (при штатной численности до 100 единиц):".

11. Приложения NN 1 - 9 исключить.

Заместитель Министра - начальник

Следственного департамента МВД России

генерал-майор юстиции С. Лебедев