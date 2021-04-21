Как начать пользоваться заброшенным дачным участком

Проблема брошенных участков актуальна практически в каждом СНТ, особенно в столичном регионе за пределами ЦКАД. Чем дальше земля от Москвы, тем она дешевле и меньше пользуется спросом. Поэтому многие владельцы в свое время бросили свои наделы, не надеясь продать. Только в Подмосковье, по оценке Союза дачников Подмосковья, таких участков около 15 тысяч.

Но пандемия коронавируса изменила привычный уклад жизни - горожане потянулись к земле и вспомнили, что им когда-то выделили от предприятия или перешли по наследству 6 соток.

Чтобы "вернуть" землю в статус используемой, нужно разобраться, как она оформлена, поясняют "Российской газете" в Союзе дачников Подмосковья.

Ситуация первая.

Участок не приватизирован, владелец умер.

Если правом приватизации никто не воспользовался, участок относится к муниципальной собственности. Возможны 2 варианта: решением общего собрания СНТ принимается новый член товарищества, который готовит межевой план и направляет документы в Росреестр. Администрация также вправе согласовать предоставление земельного участка члену товарищества бесплатно.

Ситуация вторая.

Участок приватизирован, владелец умер, а родственников нет либо они не вступают в права наследования.

Это случай, когда администрация вправе обратиться к нотариусу или в суд для оформления выморочного имущества в муниципальную собственность. В дальнейшем участок может быть выставлен на торги на общих основаниях (продажа права аренды с последующим выкупом за 3% от кадастровой стоимости - после регистрации капитального строения), либо бесплатно предоставлен очередникам.

Ситуация третья.

Участок приватизирован, владелец жив-здоров, но ничего делать не хочет.

Муниципальный земельный контроль вправе наложить штраф на такого землепользователя, а если ситуация в течение трех лет не меняется - районная или поселковая администрация может обратиться в суд за изъятием земельного участка в муниципальную собственность.

За что могут оштрафовать владельцев земли?

Использование земельного участка не в соответствии с категорией земель или разрешенным использованием. За это установлена ответственность в виде штрафа в следующих размерах (ч. 3 ст. 3.5, ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ): 0,5 - 1% от кадастровой стоимости, но не менее 10 000 руб. и не более 100 000 руб. Средний размер штрафных санкций - 10 000 - 20 000 руб.