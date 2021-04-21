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21.04.2021 23:08
Рубрика: Общество

Ежу понятно

Как не нарваться на неприятности, гуляя по весеннему лесу
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 87(8438)
Любителям погулять по весенним подмосковным лесам следует быть внимательными - особенно в дальних муниципалитетах области. Как заявил главный охотовед Центрального совета военно-охотничьего общества Антон Кирьянов, есть риск встретить на лесных тропинках волкособов.

По его словам, волков в Подмосковье немного - не более 50 особей. А вот волкособы - помесь волка и собаки - встречаются все чаще. Волки, говорит Кирьянов, боятся людей и нападают только в двух случаях - если больны и если очень голодны, но последнее обычно происходит глубокой зимой. Другое дело - волкособы. "Эти животные не боятся человека, нападают на него. У волкособов сила как у волков, а повадки как у собаки. Их не пугают ни огонь, ни звуки машин", - подчеркивает главный охотовед.

Фото: Юлия Симатова
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Он советует: при встрече с волкособом ни в коем случае нельзя кричать - крик может быть воспринят как агрессия. Не следует и бежать. Нужно остановиться и внимательно наблюдать за поведением хищника. Как только он начнет двигаться, можно медленно уходить - но не поворачиваясь к волкособу спиной. А еще о таких встречах нужно обязательно сообщать в местное охотхозяйство или администрацию.

К слову, первые случаи весеннего бешенства подмосковные ветеринары уже фиксируют. Так, в Солнечногорском округе дачники принесли из леса ежика. Колючий гость прожил в доме несколько дней, а потом сбежал, укусив напоследок кота. Через несколько дней кот начал отказываться от еды и воды, в ветклинике диагностировали бешенство. Вылечить эту болезнь у животных, к сожалению, невозможно, кота пришлось усыпить.

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