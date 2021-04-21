Если раньше комплексные кадастровые работы могли заказывать и проводить только муниципалитеты, то теперь это разрешено делать и дачным объединениям. Вот что для этого нужно сделать.

Прежде всего нужно письменно уточнить у уполномоченного органа (администрации района, поселения, на землях которого расположено садоводческое товарищество), не планируется ли выполнение комплексных кадастровых работ на этой территории за счет бюджетных средств.

Если не планируется, то далее следует определиться с вопросами финансирования. Это решается на общем собрании. Сейчас общие собрания разрешено проводить в заочной форме.

После этого заключить договор подряда на выполнение таких работ. Для этого нужно нанять кадастрового инженера.

Исполнитель комплексных кадастровых работ готовит итоговый документ и предоставляет его заказчикам. Заказчики (или уполномоченное ими лицо) направляют документ в орган, уполномоченный на утверждение карты-плана территории (в местную администрацию), для последующей передачи в согласительную комиссию. После рассмотрения в согласительной комиссии и согласования границ участков карта-план утверждается администрацией и направляется в Росреестр.

После внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений из карты-плана территории Росреестр уведомляет представителя заказчиков и кадастрового инженера о результатах рассмотрения карты-плана, в том числе об объектах недвижимости, поставленных на кадастровый учет.

Зачем нужны комплексные кадастровые работы

Как считают в Союзе дачников Подмосковья, практически в каждом населенном пункте, садоводческом или огородническом товариществе есть земельные участки, границы которых не установлены либо внесены в ЕГРН с ошибкой. "В отдельных случаях это не единичные недостатки, а системные реестровые ошибки. Поэтому многие собственники недвижимости также заинтересованы в том, чтобы сведения о границах земельных участков были внесены в ЕГРН правильно", - говорит первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Часто возникает такая ситуация: владелец участка построил дом, но не может зарегистрировать его, так как формально граница участка проходит посередине строения, хотя по факту и забор, и дом поставлены правильно и нет никаких споров с соседями. Чтобы исправить эту ошибку, владельцу нужно заново делать межевание и согласовывать с соседом новые границы. В результате получается, что соседу тоже нужно делать межевание. И так до тех пор, пока все земельные участки не "встанут" на место.

Практически в каждом населенном пункте есть участки, границы которых внесены в ЕГРН с ошибкой

Чем хороши комплексные работы

Во-первых, они намного дешевле. Как отмечают в Союзе садоводов, "обычные" кадастровые работы обходятся садоводам в среднем в 10-15 тыс. рублей за каждый объект. А комплексные - в районе 1300 рублей за объект.

Во-вторых, они позволяют сократить количество земельных споров и устранить ошибки.

В-третьих, снижается вероятность возникновения новых ошибок.

В-четвертых, каждому собственнику шести соток не нужно самостоятельно обращаться в орган регистрации прав.

В-пятых, согласование границ участков и оформление актов согласования границ больше не нужно проводить и оформлять отдельно по каждому участку.

Что надо знать о землях общего пользования

Ранее для кадастрового учета и регистрации земель общего пользования требовалось подавать заявления от каждого садовода, но сейчас это может сделать представитель СНТ, пояснил депутат Госдумы, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук.

Кстати, в Союзе дачников Подмосковья считают, что в 2021 году будет сохраняться тенденция спроса на дома и участки, обеспеченные инфраструктурой. В целом за год цены на них могут вырасти на 5-10%.

Кстати

Комплексные кадастровые работы могут стать доступнее

Еще весной 2020 года на парламентских слушаниях встал вопрос о недостаточно урегулированном механизме проведения комплексных кадастровых работ.

По закону регион должен обращаться в Росреестр с заявкой на их проведение, причем строго на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Многие субъекты Федерации с подобными заявками не обращаются вообще никогда. Хотя известно, что реестровых ошибок много везде и исправлять их нужно. В некоторых регионах такие работы заказывают, но избирательно, - не в интересах садоводов, а там, например, где землю можно после этого продать "оптом", отмечает Олег Валенчук.

Именно поэтому, во-первых, создана возможность проведения комплексных кадастровых работ за счет внебюджетных средств: теперь садоводы могут заказать их сами, недорого.

Во-вторых, по словам Валенчука, ведется разработка законодательного механизма, который позволит организовывать комплексные кадастровые работы за бюджетный счет именно в интересах широкого круга граждан. "Разработка и принятие такого законопроекта - задача довольно сложная, но очень важная", - говорит депутат.