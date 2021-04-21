Откуда синяки? Вам помочь вызвать полицию? Это так вас муж избил? Молодой женщине, которая пришла подбирать домашнего воспитателя для своего сына, неловко и больно. Но приходится рассказать: внешний вид - результат агрессии сына. Аутизм. Увы, одно из его проявлений - подобные вспышки ярости. Сознание подростка - словно особенный мир, который мы не видим. Но физические реакции ощущаются вполне реально. Что делать? Отдать в интернат? Это пусть советуют доброхоты-соседи, чья реальная проблема одна: Турцию закрыли, а на дачу - не комильфо. Выход есть. В Москве существуют образовательные центры, где людей учат работать с особенными детьми.

Случай с избитой мамой - реальный эпизод из практики сервиса по подбору персонала, рассказывает автор образовательного курса бесплатной Школы нянь в центре "Моя карьера" Наталия Линькова. Ввести именно такое сложное направление побудил повышенный спрос на домашних наставников для особенных детей. Почему так происходит, есть ли бурный рост подобных диагнозов? С чем они связаны? На этот вопрос даже наука пока не может дать точного ответа. Есть гипотеза, связанная с цифровизацией, с влиянием нашей зависимости от гаджетов на будущие поколения. Но все это пока теория. Практика же вполне конкретна.

"Когда на скрининге маме сообщают, что у ее ребенка, возможно, будут некоторые особенности, - это настоящее испытание, - рассказывает собеседник "РГ". - Какой сделать выбор? Медицина никогда не может дать точную оценку. Врачи всегда говорят: "Возможно". И мы знаем случаи, когда медики ошибались и рождались нормотипичные дети". Но вот рождается особенный ребенок. А у таких детей - особенные родители. С этого тезиса, собственно, и начинается обучение. Каждый родитель особенного ребенка проходит несколько стадий. От отрицания до принятия. "Бережный подход нужен не только к ребенку. Но и к той маме, которая не оставила малыша в Доме малютки", - рассказывают преподаватели.

Будущим наставникам важно знать и понимать хотя бы в теории, что происходит с особенными родителями. Они проходят примерно одинаковые стадии, хотя нередко и в разной последовательности. А все начинается с отрицания. "Не может быть!", "Это врачебная ошибка!" Отрицание сменяет злость: "За что мне это?" А кое-кто из говорливых всезнаек тут же подсказывает: "Как за что? За грехи!"

Такую как бы рефлекторную реакцию на нестандартное поведение детей можно наблюдать довольно часто. А это еще одно нравственное испытание для родителей. "Ну вы что там, не можете успокоить ребенка?! Вы же мать!" - то и дело слышится со стороны. Такие советчики периодически вмешиваются и в ситуации с нормотипичными детками. А с особенными... Мама ничего не может сделать. Ни-че-го. Лишь только попросить прощения и проглотить слезы. Особенные дети постарше на подобное иногда сами отвечают: "Простите, что я не такой". Обезоруживающий в своей искренности ответ для окружающих. Что важно для родителей? Как говорят преподаватели школы, "оставаться в ресурсном состоянии".

На занятиях для будущих наставников педагоги разбирают аутизм, синдром Дауна и другие диагнозы, с которыми чаще всего сталкиваются современные родители

Бывает так, что родители словно начинают торговаться с судьбой, тратя мыслимые и немыслимые ресурсы, чтобы найти альтернативные методы лечения, народные средства, обращаются к экстрасенсам. Рано или поздно все это переходит в депрессию. Стадия, на которой родители обращаются за профессиональной помощью, в психологии называется принятием. Родитель понимает: "Это со мной навсегда!"

Один из самых опытных наставников, работающих с особенными детьми в Москве, как ни странно, мужчина. Александр Макаров долгие годы работал в сфере вычислительной техники. Но в 90-е годы, когда производство вдруг резко стало не нужно, он решил "ассистировать" своей супруге, работавшей помощницей по хозяйству в одной состоятельной семье. В ней воспитывалась малышка с особенностями развития. Александр пришел с ней просто поиграть. А когда вернулся на следующий день, девочка сразу поползла к нему, беззащитно и искренне улыбаясь во весь рот. "Так и остался в этой семье, - рассказывает Александр Макаров. - К чувствам ребенка мы должны относиться очень бережно".

На занятиях для будущих наставников педагоги разбирают не только аутизм, синдром Дауна, но и другие диагнозы, с которыми чаще всего сталкиваются современные родители. Один из самых распространенных - СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Расстройство проявляется трудностями поддержания внимания и концентрации. Пример. Нормотипичный ребенок приходит со своим взрослым на незнакомую площадку, где играют незнакомые ребята. В первые минуты малыш стесняется, крепче сжимает руку. Но постепенно втягивается в игру, начинает возиться с песком. Ребенок с СДВГ ведет себя иначе. "Дети - это мои друзья", - уверен он и бросается к ним играть. И ребята полминуты уверены, что знают этого активного пацана много лет. Но проблема в том, что ребенок с СДВГ не может долго концентрироваться. Через некоторое время он замечает другую компанию и бежит к ней... В итоге происходят обиды и конфликты.

Если диагноз правильно поставлен, то детям обязательно нужна помощь. Сразу лекарства не выпишут, однако в ряде случаев - агрессия, дефицит сна - подбираются и назначаются препараты. С такими детьми работают педагоги, психологи и психоневрологи. Чем может помочь профессиональный наставник? Прежде всего приучить подопечного к распорядку дня. Именно четкое его соблюдение позволит упорядочить жизнь гиперактивного ребенка. Гулять с такими детьми лучше всего на улице, а не по ТЦ, где постоянное мелькание вывесок, людей, впечатлений. Зачастую в таких семьях наставники не могут рассчитывать на зарплаты выше средних, объясняет психолог Ксения Горуля. Ведь у таких родителей есть определенные расходы, связанные с уходом за необычным ребенком. Нередко проблемы ложатся только на мам: не все мужчины выдерживают испытания и уходят из семей. Но для наставников-профи главное - не доход. Ведь ребенка даже со сложными диагнозами можно вывести в люди, причем в "большие". Например, ребята, которым в детстве ставили СДВГ, становятся менеджерами топ-уровня.