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21.04.2021 20:40
Рубрика: Культура

Тонкая тетрадь Жени Полякова

Возвращаюсь к судьбе поэта, погибшего под Сталинградом
Текст: Дмитрий Шеваров
Российская газета - Неделя № 86(8437)
Летом прошлого года мы рассказали о судьбе поэта и художника Евгения Полякова, погибшего в 1942 году в битве за Сталинград ("Мальчик из 7-й квартиры", "РГ" - Неделя от 1 июля 2020 года).
Евгений Поляков. Новый Иерусалим. Картон, масло. 1938 Фото: Из архива Дмитрия Шеварова Евгений Поляков. Новый Иерусалим. Картон, масло. 1938 Фото: Из архива Дмитрия Шеварова
Евгений Поляков. Новый Иерусалим. Картон, масло. 1938 Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

Сегодня появилась возможность продолжить рассказ о Жене. По нашей просьбе сотрудники Центрального архива министерства обороны подняли личное дело военного переводчика техника-интенданта 2-го ранга Е.С. Полякова. В нем нашлась автобиография Евгения, датированная 13 сентября 1941 года.

Фото: Из личного архива
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"Родился в Москве. Отец работал в "Мосгоркино" киномехаником. Мать - домашняя хозяйка. Детство провел в Москве с родителями. 1929 год - поступление в школу. Ученические годы. Занятия по рисованию.

1937 год - окончание средней школы. Учеба в школе живописи. Поездка по Союзу. Выставки работ. В этот же год были написаны первые серьезные стихи. Начинается изучение литературы.

В 1939 году поступаю в Литературный институт. Появляются стихи в печати. Перевожу некоторых немецких поэтов (Германа Гессе, Бределя).

1940 год - работа в газетах и журналах как поэта и художника. Еще работа на заводе им. Авиахима - газетный работник.

1941 год - война. Июнь, 26 - доброволец РККА.

Ныне нахожусь в истребительном батальоне..."

Евгений погиб 25 октября 1942 года в Сталинграде, на территории металлургического завода "Красный Октябрь". Ему был 21 год.

Прижизненных публикаций Жени мне пока найти не удалось. В 1965 году пять его стихотворений появилась в альманахе "День поэзии-1965". Подготовил эту публикацию и написал предисловие к ней Валентин Португалов - поэт и переводчик. Он поступил в Литинститут на четыре года раньше Евгения Полякова, но вскоре Валентина арестовали, и на 11 лет он был выброшен из жизни в колымские лагеря.

Вернувшись из Магадана, Валентин Португалов преподавал на Высших литературных курсах. Тетрадь со стихами Жени ему отдал преподаватель Литературного института Василий Семенович Сидорин. Португалов в предисловии к стихам Жени пишет, что тетрадь "тоненькая".

Сразу после войны Сидорин был ректором Литинститута. Василия Семеновича очень любили студенты. Уходя на фронт, Евгений Поляков передал тетрадь со стихами своему учителю.

После публикации в "Дне поэзии-1965" можно было ожидать более полных публикаций стихов Евгения, но их не появилось. Возможно, потому, что в 1969 году умер Валентин Португалов.

Тонкая тетрадь Жени Полякова затерялась.

Письмо с фронта
Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

Мама, моя милая!

Инициатива опять в моих руках. Пишу опять я. От вас ни строчки.

Как-то на днях удалось мне еще раз посетить Москву мою. Это было для меня посещением тяжелым и горестным. Из последнего письма вашего узнал о трудностях жизни в районе, в котором проживаете, мои дорогие.

Главное - безденежье. Поэтому в первую очередь тревожит - аттестат. Получен он?.. Любимые мои люди, прошу вас, будьте стойкими. Впереди предстоит еще многое испытать.

Конечно, я скучаю по вам. Но ничего - наша разлука окупится торжественными днями предстоящих будней.

С болью и прискорбием сообщаю вам известие о безвременной кончине всеми нами горячо любимого Татки Жиганова. Мне тяжело писать. Это произошло по пути на фронт... Он умер стойким и добрым парнем - русским солдатом. Я сижу и курю его трубку. Ее мне передала мать в память о нем. Горечь табака и потери друга жжет горло...

Опаленные строки
  • ...Только на горизонте
  • пара звезд
  • зоркость свою не утратили,
  • и как одна,
  • так и другая
  • смотрели долго, не мигая,
  • мудро,
  • как глаза
  • матери.

Сталинград, 1942

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru
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