Российский арбитр Карасев будет работать на Евро-2020

В среду официальный сайт УЕФА назвал 18 арбитров, бригады которых выбраны для обслуживания матчей финальной части чемпионата Европы.

В их число попал и лучший в настоящее время российский рефери Сергей Карасев.

В его судейскую бригаду вошли Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Карасев - самый опытный российский арбитр. В 2016 году он уже обслуживал матчи чемпионата Европы, отсудив две встречи. В 2018 году на чемпионате мира в России он работал на одном матче группового раунда.

Карасев также успешно работает на матчах еврокубков.